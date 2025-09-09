Hija de Felipe Arias, presentador de ‘Noticias RCN’, recibió complejo diagnóstico

Felipe Arias es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana, entre otras razones, gracias a su trayectoria en Noticias RCN. Razón por la que su familia también suele permanecer en el foco público. Sofía Arias (su hija mayor), por ejemplo, es bastante activa en redes sociales y suele hablar abiertamente sobre su vida privada.

En días recientes, la hija del manizaleño compartió a través de redes sociales algunos detalles del trastorno con el que, según ella, apenas está aprendiendo a vivir.

El diagnóstico de Sofía Arias, hija de Felipe Arias

De acuerdo con lo expuesto por Sofía a través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, entre los 12 años y 13 sufrió un par de desmayos que la sorprendieron luego de unas pruebas físicas en el colegio.

“Yo en esas pruebas siempre terminaba demasiado fatigada. Yo me sentía mal y terminaba mareada, me tocaba acostarme y subir los pies. Y una que otra vez, puedo decir que, en esa etapa del colegio, me desmayé dos veces”, expresó.

Inicialmente, Felipe Arias y Viviana Montenegro (esposa del periodista y madre de Sofía) pensaron que se trataba de una reacción normal a un esfuerzo físico mayor del permitido. Sin embargo, con el pasar de los años la situación se tornó recurrente y encendió las alarmas en la familia.

“Me llevaron al médico, pero siempre que me hacían exámenes y análisis todo salía perfecto: de corazón, cabeza, de sangre... todo salía bien. Como no podíamos saber con exactitud cuáles eran las causas de esos desmayos, los médicos tenían la hipótesis de que se trataba de un síncope, pero esto no estaba diagnosticado todavía”, explicó.

“En la universidad los desmayos empezaron a presentarse con mayor frecuencia y apenas, hasta hace un año, empecé a acudir al cardiólogo a ver si él podía detectar el problema y sabía cómo tratarlo. Ahí fue cuando él me dijo que yo podía llegar a tener disautonomía”, agregó la hija de Felipe Arias

Según Sofía, su cardiólogo identificó que tiene un problema en el sistema nervioso que le causa bajones de tensión, los cuales impiden que órganos vitales, como el cerebro, reciban suficiente sangre cuando más lo necesitan.

“Se logró determinar que yo tengo una disautonomía que me causa síncopes, pero para saber de qué tipo tenían que hacerme un examen llamado la mesa basculante. Cuando yo supe de qué se trataba ese examen dije: ‘No hay ni la más mínima posibilidad de que yo me haga eso’. Además, todos me decían que era algo súper incómodo y horrible”.

En días recientes, y luego de un año, Sofía Arias decidió someterse al examen de la mesa basculante y ya conoció los resultados: “Identificaron que tengo un síncope llamado síncope cardio inhibitorio y eso hace que no solo se me baje la presión, sino que también se me bajen las frecuencias cardiacas a un nivel demasiado bajo”.

Por último, la hija del presentador de Noticias RCN aseguró que prefiere reservarse otros detalles del tema, principalmente, porque no ha hablado con su cardiólogo sobre los pasos que debe seguir para tratar el problema.

“Ayer quedamos súper preocupados por los resultados del examen, entonces puede que ya cuando tenga más información o sepa más al respecto les comparta algo más por aquí”, concluyó.