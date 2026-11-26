En un conmovedor testimonio en video la representante de Cuba a Miss Universo 2025, Lina Luaces, hija de la presentadora Lili Estefan del programa ‘El gordo y la flaca’ de Univisión y sobrina de Emilio y Gloria Estefan, reveló que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, luego de experimentar diversos síntomas y someterse a análisis en busca de su padecimiento. Reconoció lo difícil que ha sido el proceso y la razón por la cual resolvió hacerlo público.

“Comencé a experimentar niebla mental, agotamiento extremo, pie caído y una pérdida de sensibilidad en toda mi pierna derecha, desde la cadera hasta el pie”, mencionó en el comienzo de su narración refiriéndose a lo que vivió cuando recién fue coronada como Miss Universo Cuba y priorizó su preparación para el concurso que se realizó en el 2025 en Tailandia, en lugar de someterse a exámenes.

“Con el paso de las semanas, mi preocupación se convirtió en miedo. No teníamos respuestas, no podía caminar ni en tacones tampoco, y me aconsejaban retirarme de la competencia por mi salud. Pero abandonar nunca fue una opción para mí”, dijo Lina que estaba dispuesta a esforzarse al máximo para que los suyos se sintieran orgullosos de ella y quería ser la voz de los cubanos en el certamen.

"Yo sabía que algo no estaba bien", Lina Luaces Miss Cuba 2025

“No podía irme sin darlo todo, especialmente sin saber qué estaba pasando con mi cuerpo. Mientras tanto, recibía críticas, burlas y comentarios negativos en las redes sociales. La gente veía los vestidos, las presentaciones y las fotografías, pero no veían el dolor, la presión ni lo que estaba viviendo en privado. Recuerdo que le pedía a Dios un milagro (…) porque sentía que mi propio cuerpo me estaba fallando justo cuando más lo necesitaba”, mencionó la modelo sobre cómo se sentía al llegar a la competencia de Miss Universo en Tailandia.

Cuando volvió a su casa en Miami sintió que su pierna ya no dolía ni estaba dormía, no obstante no ocurría lo mismo con otros síntomas como “la niebla mental y el agotamiento (…)Muchas veces me decían que era simplemente el cansancio después de una competencia tan exigente (…) Yo sabía que algo no estaba bien".



Hasta que finalmente tras exámenes y un momento en que apareció un nuevo síntoma, fue diagnosticada.

“En septiembre, desperté una mañana sin poder mover la mano. Entré al hospital y para finales de esa semana, todo el lado derecho de mi cuerpo estaba paralizado, desde la cara hasta el pie. Fue entonces cuando recibí mi diagnóstico: esclerosis múltiple, también conocida como EM”.

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En los últimos meses Lina ha tenido el desafío de recuperar algunas de sus funciones físicas. “He pasado por terapia física intensiva para recuperar mi movilidad, aprender a caminar nuevamente y volver a utilizar mis manos. Ha sido un proceso muy difícil tanto física como emocionalmente”, dijo revelando que nunca pensó en una situación así y lo que algunos conocidos le decían que podía ser cuando sabían de sus dolencias. También se refirió a su fe.

"Aquí no termina mi historia", hija de Lili Estefan

“Hubo momentos en los que personas a mi alrededor insistían en que era ansiedad o que me estaba imaginando lo que me sentía. Y aunque recibir este diagnóstico fue muy difícil, también me trajo alivio porque por primera vez sentí que lo que estaba viviendo era real y que finalmente tenía una explicación. Mi fe en Jesucristo y el amor de mi familia han sido mi mayor apoyo. Me han sostenido en los momentos más difíciles, especialmente cuando no sabía qué me esperaba al día siguiente”.

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Pese al difícil diagnostico de la enfermedad la exreina se mostró agradecida no solo por saber lo que tiene, sino por el apoyo que ha sentido.

“A todos los que me han apoyado durante cada etapa de mi vida, gracias. Me han visto crecer, perseguir mis sueños y vivir tantos momentos importantes. Ahora me acompañan en un capítulo que jamás hubiera imaginado. Estaré eternamente agradecida. Todavía estoy aprendiendo a vivir con este diagnóstico. Pero sé que aquí no termina mi historia. Tengo muchísimas cosas que quiero vivir y lograr. Hoy valoro aún más la vida, mi salud, mi familia y las personas que verdaderamente están presentes para mí”.

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En la parte final de su mensaje explicó la razón por la que visibilizó su diagnóstico y su intención de seguir con la National Multiple Sclerosis Society, organización a la que su familia ha apoyado desde antes de saber que ella tenía Em, envió un mensaje a quienes como ella viven con el mal. “Mi esperanza es crear más conciencia y lograr que alguien que está pasando por algo similar se sienta un poquito menos solo”.

En una siguiente publicación la modelo compartió imágenes de los momentos que ha enfrentado tras el diagnóstico acompañadas de un texto bíblico, que dejan ver su actitud positiva. “Ahora no te das cuenta de lo que estoy haciendo, pero después entenderás. Juan 13:7″.

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¿Quién es Lina Luaces?

Lina Luaces es modelo, generadora de contenido, hija de Lili Estefan y el empresario Lorenzo Lauces. Tiene raíces cubanas y libanesas.

Tiene 24 años y nació en Miami. Adquirió bastante popularidad cuando fue coronada Miss Cuba en representación de la Isla en el concurso que se celebró en el 2025 en Filipinas. En esa edición resultó ganadora la mexicana Fátima Bosch.

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