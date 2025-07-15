Hija de Mario Yepes respondió a la pregunta de cuántos retoques tiene en la cara

La exposición mediática que ha tenido Mario Alberto Yepes tras su paso por MasterChef Celebrity Colombia 2025 no solo lo puso en conversación dentro del mundo del entretenimiento, también llevó a que su hija, Miranda Yepes Villegas, recibiera una atención inesperada en redes sociales. La joven, de 20 años, modelo e influenciadora, acumula más de 139.000 seguidores en Instagram y cerca de 270.000 en TikTok.

Ese interés, sin embargo, ha venido acompañado de constantes rumores y críticas sobre su apariencia física. Muchos usuarios le han preguntado insistentemente si sus facciones son producto de cirugías estéticas. Frente a esa ola de comentarios, Miranda decidió publicar un video en TikTok para aclarar la situación y responder con firmeza a las especulaciones.

Hija de Mario Yepes negó tener cirugías en la cara

Miranda Yepes, quien admitió que llegó a sentirse afectada por las críticas, explicó por qué tomó la decisión de pronunciarse: “Hoy vamos a hablar de los procedimientos que tengo en mi carita. Por mucho tiempo pensé si debía hacer este video porque me preguntan todos los días en los comentarios, en historias y en todo lado”.

“Me decían que me había pasado con el bótox, que mis cejas eran falsas, que la boca no era natural o que mi nariz parecía operada. Incluso me han puesto apodos. Claro que me afectó, pero luego entendí que no tenía sentido porque nada de eso es cierto”, agregó la hija de Mario Yepes.

Miranda Yepes también fue clara al afirmar que no se ha sometido a ninguna cirugía estética y que sus rasgos se deben a la herencia familiar. “Mi mandíbula es muy marcada porque tanto mi mamá como mis hermanos la tienen igual. Si quieren buscar responsables, échenle la culpa a mis papás porque yo no me he hecho nada en la cara”, explicó.

Aprovechando la presencia de su abuela paterna, la hija del exfutbolista grabó el momento en que le preguntó sobre las supuestas cirugías: “Yo soy su abuela y la conozco desde que estaba en el vientre. Nunca se ha hecho una cirugía”.

Pese a las críticas, Miranda aseguró que respeta los procedimientos estéticos y no descarta practicarse alguno en el futuro si lo desea, pero dejó claro que a su edad no tiene nada hecho.

“Si el día de mañana quiero operarme la nariz, lo haré. Pero hoy no tengo ningún procedimiento. Así nací y así me tienen que querer. Y si no les gusta, también está bien”, concluyó.

De esta manera, Miranda Yepes buscó zanjar los rumores que circulan en torno a su aspecto físico y dejó un mensaje de autenticidad y aceptación personal para sus seguidores.