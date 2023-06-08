Hija de Paola Turbay se confesó sobre afección que padece: “No soy doctora, pero sí curiosa”

Sofía Estrada Turbay, hija de la exreina y actriz Paola Turbay, publicó este 9 de diciembre un video en Instagram en el que habló abiertamente sobre la afección que la acompaña desde hace más de cinco años.

Según explicó, ha sido un proceso con altibajos, pero también un camino que le ha permitido reconocer señales de su cuerpo y entender mejor cómo manejar los síntomas en su día a día.

¿Qué afección padece la hija de Paola Turbay?

De acuerdo con la joven de 29 años, padece síndrome de ovario poliquístico (SOP), una condición hormonal que afecta a mujeres en edad reproductiva y cuyo diagnóstico recibió desde muy pequeña. Por eso tuvo que iniciar un tratamiento con hormonas para controlar los síntomas.

Sin embargo, aunque ese manejo hormonal mantuvo las molestias casi desaparecidas por un buen tiempo, en 2020 —coincidiendo con la pandemia— su cuerpo empezó a mostrar señales que la obligaron a replantearse todo y a profundizar en el entendimiento de su salud hormonal.

“En 2020 llegó la pandemia y mi cuerpo empezó a hablar. Ahí entendí que la claridad no te la entregan. La claridad existe cuando empiezas a escuchar tu cuerpo. Yo no soy doctora, pero sí soy una mujer curiosa”, explicó la hija de Paola Turbay.

“Mi diagnóstico de SOP fue el inicio de todo este camino. Lo que parecía solo ‘un problema hormonal’ terminó abriéndome la puerta a entender mi salud hormonal femenina, mi cuerpo cíclico y la forma en la que vivo hoy. No soy doctora. Soy una mujer que aprendió a entender su cuerpo, sus hormonas y su SOP desde la paciencia y la autoobservación”, agregó.

Por último, Sofía Estrada advirtió que hace pública su experiencia con la única intención de “dar visibilidad” y hablar sin filtros de un tema para mujeres del que ya tiene su propia experiencia.

“Lo que parecía solo “un problema hormonal” terminó abriéndome la puerta a entender mi salud hormonal femenina, mi cuerpo cíclico y la forma en la que vivo hoy (...) Si alguna vez te has sentido perdida con tu cuerpo cíclico, este video es el comienzo de por qué hoy traduzco el lenguaje del cuerpo femenino (...) Este video es para todas aquellas que se sienten solas y sí hay soluciones para esto”, concluyó.