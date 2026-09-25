Hija de Yeison Jiménez alertó delicada situación con negocio del artista: “No caigan”

Han pasado ocho meses desde la trágica muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas de música popular más reconocidos del país. El intérprete de Vete sufrió un accidente aéreo junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo. Todos fallecieron el pasado 10 de enero. Desde ese momento, sus familiares se han encargado de preservar su legado y de continuar con cada uno de sus proyectos y negocios.

¿Qué pasó con La Cumbre de Yeison Jiménez?

En varias oportunidades, Lina Jiménez, hermana del cantante, ha denunciado en redes que algunas personas malintencionadas han usado el nombre de La Cumbre, una de las empresas de Yeison, para estafar a los fanáticos. Esta vez fue Camila, la hija mayor del intérprete de Maldita traga, quien hizo una nueva advertencia.

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A través de su cuenta de Instagram, la joven de 15 años denunció que algunas personas estarían utilizando el nombre del criadero para contactar a posibles clientes y ofrecer productos o servicios. De igual manera, hizo un llamado a sus seguidores para que estén muy atentos a los números de teléfono y a la información que les llegue de personas que digan representar al criadero. “¡Vamos a reportarle ese número! Escuchen muy bien la voz, los datos que dan, su modo operandi”, escribió.

La joven dejó claro que el criadero no vende a través de WhatsApp, por lo que si alguien recibe una oferta por ese medio, es mejor que lo verifique antes de dar dinero o compartir información personal. “No caigan en estafas, no tenemos ventas por WhatsApp”.

Según lo que Camila afirmó, las personas involucradas en estos contactos también estarían sugiriendo métodos de envío que no se alinean con la forma en que opera el negocio. “Nosotros ni siquiera enviamos con Interrapidísimo. ¡No hacemos envíos internacionales!”.

Camila presentó su denuncia junto con capturas de pantalla de las conversaciones que la llevaron a hacer la alerta. Según lo que se ha publicado, el objetivo es que los seguidores aprendan a identificar las señales de este tipo de engaño y puedan reportar los números implicados.

Camila Jiménez hizo una advertencia a los fanáticos del ‘Aventurero’ luego de detectar personas malintencionadas que quieren estafar a los fanáticos.

¿Qué es La Cumbre de Yeison Jiménez?

La Cumbre es uno de los proyectos más significativos que Yeison Jiménez desarrolló fuera de los escenarios. Este criadero de caballos de paso fino colombiano se encuentra en la zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca, y es el resultado de la profunda pasión que el cantante sentía por los animales, especialmente por los caballos.

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El proyecto comenzó como un sueño que Yeison tenía desde su infancia. A medida que su carrera musical fue despegando, tuvo la oportunidad de invertir en su amor por el mundo equino y así nació su propio criadero, conocido como Criadero La Cumbre YJ. En este lugar, ha logró reunir una gran colección de caballos, yeguas y potrillos, además de contar con instalaciones dedicadas a las pesebreras, el entrenamiento y el cuidado de esos animales.

La Cumbre también se ha transformado en una marca comercial. Hoy en día, existe una tienda oficial asociada al Criadero La Cumbre YJ, donde ofrecen una variedad de productos como camisetas, gorras, ruanas, accesorios y miel de abejas. Es justo en este negocio, donde las personas malintencionadas han querido estafar a los seguidores del fallecido cantante.