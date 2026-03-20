Hija mayor de Yeison Jiménez reapareció en redes. Esta fue la imagen que publicó

Hace dos meses, Yeison Jiménez murió en un accidente de avioneta junto a cinco personas más de su equipo de trabajo. A través de redes sociales, sus amigos, seguidores y familiares lo han venido recordando con emotivas fotos y mensajes.

¿Qué publicó la hija de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tenía una relación con Sonia Restrepo, con quien formó su familia y tuvo tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago. La mayor, aunque no era su hija biológica, fue criada por el cantante desde muy pequeña, quien la acogió como propia. A través de sus redes sociales, la joven solía compartir momentos especiales junto al artista, a quien con amor llamaba “papá”, evidenciando el fuerte vínculo que los unía.

Cuando se conoció la noticia de su muerte, una de las personas más afectadas fue Camila. A través de sus redes sociales expresó su profunda tristeza por la partida de su padre. “Fuiste y seguirás siendo mi apoyo, mi ejemplo y mi mayor inspiración. Te amaré por siempre y nunca te olvidaré. Te recordaré por tu carisma, tu buen humor, tu sonrisa y ese talento tan grande que Dios te regaló. Gracias por todo lo que fuiste y por todo lo que me enseñaste. Siempre vivirás en mi corazón", escribió.

Ese post data del 16 de enero. Desde entonces, la joven no había vuelto a publicar nada relacionado con su papá. Sin embargo, recientemente, hizo una nueva publicación que conmovió a sus seguidores. Se trata de una fotografía que compartió en sus historias de Instagram, donde aparece posando junto a uno de los caballos que pertenecían al cantante. Este detalle no pasó desapercibido para los fanáticos, quienes recuerdan la profunda pasión del artista por los equinos. Aunque la publicación no incluyó ningún mensaje, muchos interpretaron el gesto como un homenaje silencioso y lleno de significado.

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La imagen fue acompañada con la canción Voy llegando a tu ciudad de Cornelio Vega y Su Dinastía, cuya letra dice: “Voy llegando a tu ciudad ya no puedo esperar más tiempo para verte. Es que mata la ansiedad me muero por mirar esos ojitos verdes. Me saldré de la rutina y giraré mi vida. Para que tú estés en ella como debe ser”.

La imagen marcó su regreso a las redes sociales y generó una ola de comentarios de apoyo, cariño y solidaridad de aquellos que aún lamentan la pérdida del intérprete.

Entre los mensajes que le han dejado los usuarios a la joven, se lee: “Estamos aquí siempre para ti mi Cami. Fuerza te queremos”, “que Dios de las fuerzas para continuar en medio de la dura partida. Un abrazo solidario”, “Dios les de mucha fortaleza”.