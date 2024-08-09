Hija menor de Yeison Jiménez celebró su primer cumpleaños sin el cantante: “Eres muy fuerte”

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en el departamento de Boyacá, conmocionó al país entero. El intérprete de música popular se dirigía a cumplir un compromiso profesional cuando la aeronave en la que viajaba sufrió el siniestro que acabó con su vida, dejando un vacío profundo en su familia, colegas y millones de seguidores.

A casi dos meses de aquel hecho que marcó la agenda nacional, su entorno más cercano enfrenta nuevas fechas significativas sin su presencia. Una de ellas fue el cumpleaños número ocho de su hija menor, Thaliana, quien vivió por primera vez esta celebración sin su padre. Aunque el festejo se realizó en un ambiente reservado, los mensajes compartidos por sus familiares permitieron asomarse a un momento cargado de emotividad.

¿Cómo fue la celebración del cumpleaños de la hija de Yeison Jiménez?

La encargada de mostrar algunos detalles fue Lina Jiménez, hermana del cantante, quien publicó varias imágenes del encuentro familiar. En sus redes sociales dedicó un mensaje directo a la pequeña: “Feliz cumpleaños, niña de mi vida. Eres muy fuerte, te amo”, palabras que rápidamente generaron reacciones entre los seguidores del artista.

La celebración tuvo un carácter íntimo y estuvo acompañada por una decoración predominantemente rosa. La torta, uno de los elementos centrales del festejo, estuvo inspirada en la estética de Ariana Grande, un detalle que llamó la atención de quienes alcanzaron a ver las imágenes compartidas en historias. En las fotografías también se observó a varios miembros de la familia reunidos alrededor de Thaliana.

Estas fueron algunas de las publicaciones que Lina, hermana de Yeison Jiménez, dedicó a su sobrina Thaliana. Fotografía por: Captura de pantalla

Además del mensaje, Lina difundió un video grabado años atrás en el que se aprecia a Yeison compartiendo un momento afectuoso con su hija menor. Las imágenes, acompañadas en su momento por palabras del propio artista sobre el papel fundamental de su familia en su vida, volvieron a circular y reforzaron la nostalgia en torno a la fecha.

El cambio de Sonia Restrepo a casi dos meses de la muerte de Yeison Jiménez

Otro de los aspectos que captó la atención del público en esta fecha fue la reaparición de Sonia Restrepo, viuda del cantante y madre de Thaliana. Aunque mantiene su perfil de Instagram en privado, algunas imágenes fueron replicadas por familiares, lo que permitió verla participando activamente en la celebración.

En las fotografías se evidenció un cambio en su apariencia: ahora luce el cabello más corto, a la altura de los hombros, y con ondas marcadas. Este nuevo estilo no pasó desapercibido y generó múltiples comentarios en redes sociales, donde varios usuarios destacaron su transformación en medio del proceso de duelo.

