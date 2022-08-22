Hijo de Carolina Cruz protagonizó emotivo momento en el partido de la selección Colombia

Un detalle inesperado en la previa del partido Colombia contra Bolivia llamó la atención de quienes seguían el encuentro en el estadio y por televisión: un niño que salió de la mano de James Rodríguez se robó más de una mirada. Se trató Matías, hijo mayor de la presentadora Carolina Cruz y del actor Lincoln Palomeque, hizo parte del ingreso al campo de la mano de James Rodríguez.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Así fue la salida del hijo de Carolina Cruz con la selección Colombia

La escena se dio en medio del acto tradicional en el que los futbolistas salen acompañados por niños, como símbolo de unión y esperanza para las nuevas generaciones. En esta ocasión, Matías se convirtió en protagonista inesperado al caminar junto al capitán de la ‘tricolor’ y ubicarse a su lado durante la entonación del himno nacional, con la mano en el pecho y la camiseta oficial de la selección.

El momento quedó registrado en fotografías y videos que circularon rápidamente en redes sociales. Palomeque, quien acompañó a su hijo desde tempranas horas, compartió un carrusel en Instagram mostrando desde su llegada al aeropuerto hasta el instante en que Matías pisó la cancha. “Día perfecto. Mati saliendo en el Metropolitano, cantando el himno con la manito en el pecho, con el 10 de la selección”, escribió el actor en su publicación, que fue celebrada por miles de seguidores.

Carolina Cruz, por su parte, también reaccionó a través de sus historias de Instagram. Aunque se encontraba en plena jornada laboral, aseguró que no quiso perderse el instante en el que su hijo aparecía en pantalla junto a James. “Viendo a mi amor. Dios mío, la emoción de una mamá. Aquí viéndote mientras termino de trabajar”, expresó, mientras admitía entre risas que intentaba contener las lágrimas para no dañar su maquillaje. Más tarde, reposteó el contenido compartido por su expareja y agregó emojis de corazones.

Hijo de James Rodríguez también apareció con la selección Colombia

La presencia de Matías coincidió además con un protocolo cargado de simbolismo familiar: James Rodríguez también estuvo acompañado por su hijo Samuel, mientras que Luis Díaz ingresó con sus dos hijas. La postal dejó ver a varias figuras de la selección compartiendo escenario con los más pequeños, lo que reforzó el ambiente emotivo previo al compromiso clasificatorio rumbo al Mundial 2026.

Para Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, que mantienen una relación cordial tras su separación en 2021 por el bienestar de sus hijos, el episodio se convirtió en un motivo más de orgullo familiar. Y para Matías, un recuerdo que lo vincula directamente con una de las páginas más emotivas del fútbol colombiano reciente.