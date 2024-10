Hijo de Chespirito se reconcilia con Florinda Meza después de 10 años de disgusto

Cuando el 28 de noviembre del 2014 murió el comediante Roberto Gómez Bolaños, el creador de los personajes del universo de Chespirito, la relación entre su hijo mayor, Roberto Gomez Fernández, conocido como Roberto Gómez Jr, y su segunda esposa y viuda Florinda Meza, comenzó a ser distante.

El también productor de novelas y su madrastra comenzaron a tener desacuerdos sobre los derechos del legado de Gómez Bolaños, quien además de ser el creador de El Chavo, el Chapulín colorado, el Doctor Chapatín y el Chómpiras entre otros, también fue escritor y el actor de los roles principales.

Florinda Meza y el hijo mayor de Chespirito llevaban una década distanciados

Adicionalmente, cuando se anunció que el primogénito de Chespirito desarrollaría una bioserie inspirada en la vida de Roberto Gomez Bolaños, Florinda, con quien el comediante estuvo casado desde el 2004 hasta su muerte, se mostró el total desacuerdo, toda vez que expresó no haber sido consultada par el ambicioso proyecto.

Hasta el momento, se creía que la lejanía entre Florinda y el hijo mayor del comediante continuaba, sin embargo, a propósito de la noticia de la retransmisión del ‘El Chavo del ocho’ no solo en el canal RCN de Colombia, sino en la plataforma Vix, que se ve en todo el continente para los abonados, Roberto indicó que las diferencias con la segunda esposa de su padre están zanjadas.

“Llegamos a un acuerdo”, Roberto Gómez Jr sobre doña Florinda

Fue en un encuentro con la prensa que dio a conocer la nueva situación. “Sí, muy, muy, muy contentos. Es un momento feliz. Fue un camino muy largo de pláticas y de ponernos de acuerdo, pero finalmente se logró. Yo tenía un punto a defender también, pero felizmente llegamos a un acuerdo y la influencia de Florinda también es importante”.

Destacó que finalmente los dos tiene un interés en común y es preservar y honrar el legado del creador de Chespirito.

“Ella ha sido un apoyo muy importante. Se hizo equipo, y creo que seguiremos siendo equipo, y siempre se logran cosas. Mira, creo que es algo importante, que tenemos el mismo fin, las mismas intenciones, que el legado de mi padre sea tratado como debe”, mencionó al tiempo que contó que Florinda le dio su primera oportunidad cuando era niño y ella fungía como productora también..

“A Florinda le tengo un gran agradecimiento por muchas razones. En lo personal conmigo siempre fue cosas buenas. En lo profesional fue la primera que me dio una oportunidad como director cuando yo era chamaquito y eso fue lo que me hizo hacer cosas, en lo que me metí, que me gustó”, reveló.

A pesar de la reconciliación, Roberto Gómez Jr, mencionó que Meza no intervendrá en la bioserie de su padre, pero no descarta trabajar con ella en un futuro.

“Eso ya está terminado y desde hace un buen rato y tal, pero vienen cosas nuevas que ojalá me gustaría, por ejemplo, poder hacer…”.

