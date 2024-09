¿Dónde y a qué hora se puede ver el ‘Chavo del 8′ en Colombia?

Luego de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el 28 de noviembre del 2014, programas como El chavo del 8 y El chapulín colorado fueron transmitidos en televisión de manera ininterrumpida hasta que, en el 2020, un conflicto de derechos entre los hijos del actor mexicano y Florinda Meza, quien fue su última esposa, causó su salida del aire.

En ese momento, la actriz, quien interpretó a ‘doña Florinda’, lamentó lo que estaba ocurriendo: “Roberto nunca se interesó por el dinero, este llegó como una consecuencia de su trabajo. Él no hubiera permitido que la serie saliera del aire en la pandemia, retirarle a los seguidores esa alegría justo cuando más la necesitaban fue terrible. Nunca he tenido un conflicto con los hijos del amor de mi vida, la última voluntad de Roberto me exige intervenir para custodiar su legado, porque él confiaba en mí y así lo dispuso en su testamento. Si ellos quieren, podemos solucionar todo esto de inmediato; es urgente que regrese la risa a los hogares”.

Por medio de un comunicado, Florinda Meza, expresó en el 2020 su tristeza por la salida del aire del programa número uno de la televisión humorística. “En 2020, en plena pandemia, se terminó el contrato con Televisa por los derechos literarios para las transmisiones de la serie “Chespirito”. Yo, como escritora, tenía que haber sido convocada a esa negociación, pero no fue así. Me enteré por los medios de que finalmente no habían llegado a un acuerdo y suspendieron la difusión de los programas. Algo explotó dentro de mí, fue como si mi Rober se levantara de la tumba y gritara: ‘¡Despierta! Tienes que defender mi legado’”.

El ‘Chavo del 8′ regresa a la televisión

El pasado 10 de septiembre, la actriz y Roberto Gómez Fernán, hijo de fallecido actor, confirmaron la buena noticia del regreso a la televisión de los programas: “Hoy es un día muy especial para mí y mi familia y tantos que crecimos con El Chavo y el Chapulín Colorado. Después de 4 años de espera, finalmente hemos logrado traer de vuelta a estos personajes que, como saben, son más que solo entretenimiento; son un pedacito de mi padre”, dijo el heredero del actor.

Por su parte, Florinda Meza reveló que Colombia era uno de los países que podría disfrutar nuevamente de la serie. “Mis amados Colombianos, ¿les provoca pasar a tomar conmigo un tintico? Su alegría y su cariño han hecho que la magia de Roberto Gómez Bolaños nunca se apague en sus corazones y por eso ¡Chespirito sigue vivo!”, escribió en sus redes.

El ‘Chavo del 8′ llega a la pantalla de RCN

Después de varios días de especulaciones, el canal RCN confirmó que, a partir del 5 de octubre, los colombianos volverán a reír con las ocurrencias de Kiko, la Chilindrina, el Chavo del 8, don Ramón, el señor Barriga, el profesor Jirafales, y los demás personajes que han divertidos a muchas generaciones alrededor del mundo.

El Canal RCN reveló el horario de transmisión: “las nuevas emisiones de El Chavo del 8 en Canal RCN las podrás disfrutar todos los sábados y domingos a las 8:30 a.m.”.

Los fanáticos de la serie han expresado su emoción de volver a ver los capítulos: “qué bueno recordar es vivir, nunca pasará de moda”, “qué alegría”, “magnífico”, “excelente”, “me encanta”, “justo en la infancia”, “qué chévere, a madrugar se dijo”, “lo mejor, de verdad”, “lo mejor que pueden presentar”, “la felicidad en nuestras casas”, “qué buena noticia para loa que somos generación 80′s”.