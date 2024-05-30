Hijo de Diomedes Díaz reveló qué ha pasado con la herencia del cantante

La conversación sobre la herencia de Diomedes Díaz volvió a tomar fuerza tras las más recientes declaraciones de Elder Dayán, uno de los hijos del cantante vallenato. Aunque el tema ha circulado durante años, poco se sabía sobre el estado actual del proceso sucesorio que quedó abierto tras la muerte del artista en diciembre de 2013. Ahora, el propio Elder fue quien dio contexto y planteó el panorama que viven hoy los descendientes del intérprete de ‘El Cacique de la Junta’.

¿Qué pasó con la herencia de Diomedes Díaz?

En una entrevista con la periodista española Eva Rey, el cantante explicó que la familia que dejó su padre es numerosa y diversa, tanto en edad como en procedencia, lo que ya de por sí hace complejo cualquier trámite.

Según Elder Dayán, Diomedes Díaz dejó 21 hijos reconocidos. Esa cifra, que siempre ha sido motivo de conversación en el mundo del vallenato, también se traduce en un proceso legal con múltiples interesados dispersos en distintas regiones del país. “Somos 21 y todos vivimos en diferentes partes”, comentó durante la charla.

El punto central de la conversación giró en torno al estado de las regalías y los bienes que quedaron bajo administración judicial. Elder Dayán explicó que, a pesar de que ha pasado más de una década desde la muerte del artista, el trámite de sucesión continúa sin completarse debido a obligaciones pendientes que dejó el cantante. Esto ha frenado la distribución de los recursos que deberían recibir los herederos por concepto de regalías musicales.

“En estos momentos lo único que se está ‘peleando’ son las regalías, pero como mi papá tenía tantas cuestiones, demandas laborales, eso está frenado. No está llegando…”, aseguró. Con ello, dejó claro que la familia no ha visto los ingresos esperados porque el proceso todavía está atado a litigios abiertos.

En la misma conversación, el hijo de Diomedes Díaz mencionó un referente para dimensionar lo que podría estar en juego. Aunque insistió en que no se trata de comparaciones directas, habló sobre el caso del compositor Omar Geles, fallecido en 2024, cuyas regalías tendrían cortes que, según dijo, alcanzan cifras entre 800 y 1.000 millones de pesos cada tres meses:

“No son válidas las comparaciones, pero el maestro Omar Geles, que en paz descanse, escuché que le llegaban entre 800 y mil millones en cada corte, eso lo pagan cada 3 meses. Yo considero que mi papá si no está igual, un poquito más”.

Las declaraciones de Elder Dayán no solo reavivaron el interés sobre la herencia del ícono vallenato, sino que también permiten entender por qué el proceso ha tomado tantos años sin avances visibles. Aunque no hay una fecha prevista para la resolución final de la sucesión, el joven músico dejó entrever que, mientras existan asuntos legales pendientes, las regalías de Diomedes Díaz seguirán bloqueadas y los herederos deberán esperar.