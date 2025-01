Hijo de Kaleth Morales respondió a críticas por la diferencia de edad con su novia

El 24 de agosto del 2005, el vallenato perdió a una de sus mayores promesas: Kaleth Morales, dejando huérfanos a Katrinalieth y Samuel. A pesar de la temprana partida de su padre, ambos crecieron bajo la sombra de su legado, demostrando que el talento de los Morales es innato. Hoy, ambos hermanos continúan honrando su memoria a través de la música.

¿Qué pasó con el hijo de Kaleth Morales?

A sus 20 años, Samuel, el hijo menor de Kaleth, ha comenzado a dejar su huella en la música, intentando mantener vivo el legado de su padre. Ha participado en programas como La Voz Kids y lanzando su propia música. A pesar de su corta edad, ha logrado consolidarse como una gran promesa del vallenato moderno.

Recientemente, Samuel ha estado en el centro de atención debido a su relación sentimental con Indira Santamaría. La pareja ha enfrentado críticas por la diferencia de edad y porque ella tiene una hija de una relación anterior. Sin embargo, Samuel ha defendido su romance subrayando que la edad no es un obstáculo y que ambos se apoyan mutuamente.

“Yo siento que es más por los estigmas. La gente se ataca porque ella es mayor que yo. Hay mucha gente que cree que ella tiene 28 años 0 27. Nosotros nos llevamos tres años nada más, o sea, yo tengo 19 y ella tiene 22. Bueno, y también por el hecho de que cuando yo la conocí a ella, ya tenía una bebé. Entonces, esos han sido los dos factores. Otro factor es que, y según la gente eso es algo que pasa por las redes, y es de que la gente crea una imagen de las personas a partir de lo que ven en redes sociales sin conocer. Y lo peor es que afirman las cosas”, dijo en una entrevista para el podcast Desparcha2.

El joven artista reconoció que le incomodan esos comentarios; sin embargo, se mantuvo firme en su posición de defender a su pareja sentimental, de quien se ha mostrado muy enamorado.

“Yo ya casi no leo los co

mentarios. Eso no me suma a mi relación porque al fin y al cabo los que estamos viviendo la relación somos ella y yo... ¿Por qué sufrir? La gente me dice, ‘no, que porque tú eres padrastro’… Cualquiera puede serlo. Y ella como ser humano tiene la oportunidad de volver a empezar”, afirmó.