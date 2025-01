Michelle Gutty reveló por qué sacó a su hijo del colegio convencional

Michelle Gutty se ha destacado por su faceta de bailarina, cantante, actriz e imitadora de acentos. La artista cuenta con una amplia comunidad en redes sociales, donde comparte varios detalles de su vida.

En una reciente entrevista con la revista Vea, la esposa de Marcelo Cezán, presentador de La casa de los famosos, habló de sus nuevos proyectos personales y profesionales para este 2025.

Michelle Gutty en ‘Herencia de pasiones’

La artista inicia con un emocionante proyecto teatral, donde protagoniza el musical mexicano Herencia de Pasiones. En esta nueva producción, muestra su versatilidad al hacer sus cuatro pasiones al tiempo: cantar, bailar, actuar y hacer acentos:

“Somos un elenco alterno, entonces tengo la fortuna de hacer los dos papeles, Matilde y Rosa, o sea, la esposa y la ‘moza’. Entonces he tenido la oportunidad de aprenderme dos papeles totalmente diferentes, de edades distintas. Yo tengo que hacer esos dos papeles y para mí es maravilloso poder trabajar con este elenco y poderle dar vida a estas dos mujeres que son totalmente distintas a todo nivel.

Nunca había tenido la oportunidad de hacer todas las cosas que amo a la vez. Sí había estado en teatro musical, obviamente cantando, bailando y actuando, pero cantando, bailando, actuando y haciendo acentos, es como todo el paquete completo, para mí, es una maravilla porque puedo jugar un montón.

Es una bendición levantarnos en un nuevo año y tener trabajo. Es increíble tener esa oportunidad porque somos muchos los que trabajamos en este medio y para nadie es un secreto que tenemos muchos colegas que a lo mejor se están levantando hoy y no tienen ni idea qué proyecto van a hacer, porque los artistas nos reinventamos todo el tiempo, no tenemos un trabajo estable. Entonces, tener trabajo desde el comienzo del año para mí marca también el camino de todo lo que va a pasar en el 2025″, aseguró.

¿Por qué Marcelo Cezán y Michelle Gutty sacaron a su hijo del colegio convencional?

Michelle y Marcelo, su esposo, han tomado una decisión importante sobre la educación de Fabricio, su único hijo, eligiendo un modelo educativo alternativo y distanciándose del sistema tradicional. Esta elección se basa en su percepción de cómo la tecnología ha impactado el desarrollo de los niños en la actualidad.

En esta entrevista, Gutty reveló detalles de este cambio que hicieron con la educación de su hijo:

“Decidimos sacarlo de la convencionalidad del estudio porque sentimos que, de alguna manera, los niños como son hoy en día con el tema de la tecnología y todo lo que está pasando, nacen con un chip un poquito más adelantado que lo que éramos nosotros y eso que Marcelo y yo tratamos de controlarlo. Sin embargo, ellos desde muy pequeñitos saben lo que quieren, lo que no, lo que les gusta, lo que no. Es importante no trabajar desde la imposición, una cosa son las reglas y otra cosa, la imposición. Nosotros queremos escucharlo, saber lo que él quiere, las cosas que le gustan y empezar a prepararlo en esas áreas”, reveló la actriz.

El objetivo de los actores es equilibrar la educación académica tradicional con el desarrollo artístico, deportivo, espiritual y emocional de su hijo.

“Sentimos que, de alguna manera, sin hablar de ningún colegio ni nada, la convencionalidad de los colegios, como estudiaron nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestros papás, para el chip que tienen hoy en día los jóvenes, no sentimos que sea lo adecuado ni que sea lo mejor, que pase más de 10 horas diarias de lunes a viernes en el colegio, además de extracurriculares. Realmente es saturarlo cuando sabemos que, a futuro, si bien él va a estudiar sus materias y va a ser lo que necesita saber, matemáticas, ciencias, lenguaje, todas las materias que tienen que saber, pues nos vamos a enfocar también en que sean más horas las que él logre ocupar en las cosas que le gustan en una preparación tanto laboral como artística, en lo deportivo y en su parte espiritual, emocional y mental. También nos parece demasiado importante criar y tener un ser humano bueno para la vida y no simplemente bueno para las cosas académicas”, afirmó.

Aseguró también que, como padres, están dispuestos a apoyar a su hijo en lo que más adelante decida hacer: “le encanta todo, la actuación, le gusta la música, el baile, las voces, juega con el tema, ya ha hecho sus primeros castings, le gusta y va poco a poco, pero le llama mucho la atención y nosotros queremos apoyarlo realmente en lo que le gusta”.

El balance del 2024 de Michelle Gutty

“Este año es distinto, es un año diferente, nuevos proyectos. Nos levantamos con esa bendición... Dios sacude y es chévere también porque se desempolvan muchas cosas, se mueve uno de la zona de confort y eso también mueve las energías, mueve las aguas y pasan cosas buenas.

Lo mejor del año pasado fue que me rapé. El haberme quitado el pelo fue para mí renovador a todo nivel. Entonces yo empecé el 2024, quitándome el pelo y quitándome una cantidad de cosas junto con él. Cosas que había vivido a lo mejor con ese cabello y no quería que volvieran a mi vida. Fue un proceso espiritual y emocional muy importante. Entonces eso para mí fue bueno, porque todo eso abrió un camino increíble. Hice muchos cambios.

Realmente yo siento que todo lo que pasa aparentemente negativo es algo que te sirve y es porque viene algo más. Lo malo fue que perdí muchas personas, perdí mucha gente. Se me fue mi abuela, Santiago Trujillo, un gran amigo y familia, se fue mi suegro y así, eso fue lo duro del 2024”.