Hijo de ‘La Gorda Fabiola’ sorprendió al hablar de las enseñanzas que le dejó su madre

‘La Gorda Fabiola’ dejó tres herederos; Alejandra y Sebastián, fruto de su primer matrimonio con Mauricio Valencia; y David, el único hijo que tuvo en la relación con su esposo y colega Nelson Polanía ‘Polilla’.

Aunque los hijos mayores de la humorista suelen estar alejados de los medios de comunicación, tras la muerte de su madre han llamado la atención con varios mensajes al respecto. Tal y como ocurrió en días recientes, cuando uno de ellos publicó un mensaje en honor a su madre con un enfoque que pocos esperaban.

El mensaje del hijo de ‘La Gorda Fabiola’

Por medio de LinkedIn, red social dedicada a conectar y fortalecer las relaciones profesionales, Sebastián Valencia Posada compartió las enseñanzas que dejó su madre a todos aquellos que “a diario construyen marcas”.

De acuerdo con el publicista y experto en marketing, son seis puntos clave los que algunos emprendedores y creadores de negocios pueden tener en cuenta de la carrera que forjó ‘La Gorda Fabiola’.

“La risa es el engagement más poderoso que existe. Mi mamá quería que su epitafio dijera: ‘Descansa en paz alma mía, solo querías reír’, y fueron 61 años en los que ella no paró de hacerlo. Mis preguntas son: ¿Por qué las marcas no quieren hacerlo? ¿Qué afán hay de ser tan serias? ¿En qué momento las marcas se volvieron tan aburridas y dramáticas? Colombia es un país que ríe, no por menos todos los fenómenos en el país vienen del humor”, dijo Sebastián Valencia como referencia a Yo soy Betty, la fea y otros proyectos.

Los demás puntos clave que nombró el hijo de la también actriz y empresaria fueron:

“Adiós legacy, hola reinvención constante. No paré de ver cómo personas de todas las generaciones hicieron que mi vieja se fuera siendo tendencia (...) ¿Cuántas marcas quisieran estar vigentes por más de 40 años? No tengan miedo al cambio” , comentó Sebastián Valencia como referencia a la forma en que su mamá inició en televisión y supo trascender a la radio, el cine y las redes sociales.

“¿Por qué las marcas le tienen miedo a lo popular? El filtro no debe ser lo que está solo de moda, el artista trendy y fugaz, pero con contenidos vacíos o polémicos, sino la verdadera cultura popular” , explicó el hijo de ‘La Gorda Fabiola’ sobre otro de los sellos que caracterizó a su madre.

“Los defectos nuestras fortalezas. Mi mamá construyó su legado a partir de lo que otros veían como defecto. Reírse de ella misma y de su apariencia física fue el alimento de su enorme autoestima”, fue el cuarto punto que tocó Sebastián Valencia.

“Volver a lo básico. La gorda nos enseñó lo más básico pero lo más esencial de la vida: reír y amar. Con ese par de cosas trascendió”, agregó.

Hijo de ‘La Gorda Fabiola’ recordó de nuevo a ‘Polilla’

Luego de la respuesta que compartió a la despedida de Nelson Polanía a Fabiola Posada y en la misma publicación, Sebastián Valencia aseguró que “el marketing necesita más amor, menos toxicidad, menos gente levitando y disparando odio”. Para argumentar su postura, puso como ejemplo lo profundo que se caló en la memoria y el corazón de los colombianos el romance entre su mamá y ‘Polilla’.

“Vivan con amor. Si algo le aprendí a mi vieja fue a amar. A esta señora no le cabía en su corazón tanto amor. Basta con saber que ‘La Gorda Fabiola’ y ‘Polilla’, con 28 años de casados, fueron el amor más admirado de Colombia”, concluyó el hijo de la humorista, fallecida a los 61 años.