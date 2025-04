Hijo de Martín Elías recordó al fallecido cantante con nostálgico mensaje

En el marco del octavo aniversario de la trágica muerte de Martín Elías, su hijo compartió un emotivo mensaje en una popular emisora, recordando a su padre no solo como el artista que muchos admiraban, sino como el padre que siempre llevará en su corazón.

Así se enteró Martín Elías Jr. del accidente de su padre

“Un día como hoy no es un día normal para mí; son ocho años. Ustedes lo pueden ver como artistas, pero yo no lo veo de la misma manera, lo veo como padre”, expresó en su charla con Olímpica Stereo, destacando la diferencia entre la percepción pública y su experiencia personal.

En su declaración, el hijo de Martín Elías también recordó los momentos felices que compartieron justo antes del fatídico accidente. De acuerdo con el joven adolescente, antes de la partida de su padre pasaron el día jugando fútbol en el hotel, una actividad que disfrutaban en familia.

“Estábamos en el hotel jugando fútbol, yo arqueaba y él y mi hermana pateaban el balón. Nos abrazó luego de hacer un gol y nos dijo que nos amaba”, relató. Este gesto, que en su momento parecía cotidiano, cobró un significado especial para Martín Elías Jr. después de aquella fatídica noche.

“Esa mañana nos levantamos y vimos las noticias. Instagram y Twitter estaban en furor, y fue allí donde me enteré, aunque no nos decían la gravedad de la situación (...) Fue una despedida muy bonita, literalmente un día antes de lo que sucedió”, agregó.

El mensaje del hijo de Martín Elías

Horas más tarde, a través de redes sociales, el primogénito de ‘El Terremoto’ compartió otro mensaje mucho más profundo y con detalles de su proceso del proceso de duelo que enfrentó siendo un niño. Además, dio a conocer que en Coveñas se realizará un homenaje.

“Hoy, hace ocho años, viví el peor día de mi vida: se fue de este mundo el hombre que más admiro y que siempre fue el mejor papá del mundo. Yo tenía apenas nueve años, una inocencia y una inmadurez que, en un abrir y cerrar de ojos, me tocó dejar a un lado para convertirme en un “hombrecito” que siempre posaba con una sonrisa y optimismo, pero que por dentro estaba muy roto (...) Papá, te amo. En estos años he aprendido a vivir con tu ejemplo y tu manera de ser, porque cada día intento imitar ese corazón y esa nobleza que tenías. Gracias por darme tantas cosas, pero principalmente por dejarme el ejemplo de una persona íntegra. Cada día me demuestras que, en tan poco tiempo, dejaste tu huella”, concluyó Martín Elías Jr.