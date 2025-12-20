Hijo de Rob Reiner padecía esquizofrenia. Su medicación había sido ajustada

El pasado 14 de diciembre, el mundo del espectáculo se conmocionó con el asesinato de Rob Reiner y su esposa Michele Singer, quienes fueron hallados en su casa con heridas de arma blanca. Horas después, se conoció que el presunto responsable es Nick Reiner, uno de los hijos de la pareja.

¿Qué pasó con Nick Reiner?

Luego de una semana del doble homicidio, la investigación arrojó nuevos detalles del caso. Según información recopilada por NBC News y TMZ, hace unos años, Nick Reiner, de 32 años, fue diagnosticado con esquizofrenia por lo que se encontraba en tratamiento psiquiátrico para controlarla.

De igual manera, revelaron que, al parecer, días antes le habrían cambiado la medicación; sin embargo, se desconoce qué tan cerca estuvo ese ajuste al día de los asesinatos. Allegados a la familia Reiner Singer afirmaron que, supuestamente, esa modificación no lo habría estabilizado sino que, posiblemente, hizo el efecto contrario, alterarlo y cambiar por completo su comportamiento. Se conoció también que un juez habría firmado una orden médica sellada, cuyo contenido no ha sido revelado públicamente.

Los fiscales del condado de Los Ángeles anunciaron que presentaron dos cargos en contra del hijo del director estadounidense por asesinato en primer grado, además de una acusación especial por el uso de un arma mortal. Esto podría llevar a Nick a enfrentar una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, e incluso la pena de muerte.

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety.EFE/ Peter Foley ARCHIVO Fotografía por: PETER FOLEY

Revelan condiciones en las que se encuentra Nick Reiner en prisión

Los detalles del caso también han puesto de manifiesto la complejidad de la situación personal de Nick. Las autoridades carcelarias han informado que está recluido en el Centro Correccional Torres Gemelas en Los Ángeles, bajo condiciones especiales de vigilancia debido a sus problemas de salud mental.

Se encuentra en régimen de aislamiento y usa una bata diseñada para prevenir suicidios, con supervisión continua por parte del personal del centro. Su comunicación con el mundo exterior es mínima y está estrictamente controlada, pudiendo salir de su celda solo para comparecer ante el tribunal o por motivos médicos. “Un supervisor lo vigila cada 15 minutos para garantizar su seguridad. Actualmente tiene problemas de salud mental, pero no ha intentado autolesionarse. Permanece solo en su celda y se comunica muy poco”, afirmó People.