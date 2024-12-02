⁠Hijo de Sandra Reyes recordó los últimos momentos de la actriz: “fue bonito”

El 1 de diciembre del 2024 el mundo del entretenimiento en Colombia se vistió de luto con la repentina muerte de Sandra Reyes, una de las actrices más queridas de la televisión. La artista de 49 años padecía cáncer de seno del cual solo tenía conocimiento su familia y sus amigos más cercanos; por eso, la noticia fue completamente sorpresiva sus seguidores.

Además de la huella que dejó en la industria con su talento y cada uno de los personajes que realizó en producciones como Rigo, El paraíso, Enfermeras, entre otras, la actriz también dejó un legado importante y muy especial en la vida de Gerónimo Parada, su único hijo.

Recientemente, el joven de 15 años concedió una entrevista para La Red, donde habló de la ausencia de su mamá durante estos diez meses. “Los recuerdos de mi mamá son todos de amor. Realmente mi mamá fue una persona fantástica. Siento que todo lo que quería transmitir, todo lo que hacía era estar en amor consigo misma".

Gerónimo Parada Reyes, el único hijo que tuvo la actriz Sandra Reyes. Fotografía por: Instagram

Así fueron los últimos momentos de la actriz Sandra Reyes

Reyes murió en su casa en Ubaté, Cundinamarca. La despedida no fue fácil, sobre todo para Gerónimo. Pese al doloroso momento que enfrentaban, tanto él como el resto de la familia presente pudieron despedirse: “Fue muy complicado para todos. Creo que ante todo fue muy tranquilo. Nos pudimos decir todo lo que nos queríamos decir, tuvimos tiempo de hablar, de amarnos, de abrazarnos mucho. Fue algo hasta bonito poder tener una despedida con ella. Ella vive conmigo en cada instante, muchas de las cosas que yo hago son pensando en ella”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Parada reconoce que, aunque su mamá ya no está de cuerpo presente, sí lo está en su corazón. “Yo hablo mucho con ella. En voz alta le cuento todo lo que me pasa y siento que de alguna manera ella me da mucho consejo en muchas cosas que necesito. Me concentro y me sueño con ella y es como un foco que tengo”, afirmó para el programa de entretenimiento de Caracol Televisión.

Finalmente, Gerónimo recordó el consejo que le dio dijo su mamá horas antes de su deceso. “Las últimas palabras que mi mamá me dijo fueron: ‘sonríele a la vida’. Voy a vivir así cada momento de mi vida, sonriendo y siendo mejor”.