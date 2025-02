Hijo mayor de Pepe Aguilar aclara si su papá lo abandonó: “nos fuimos separando”

La relación entre el famoso cantante Pepe Aguilar y su hijo mayor, Emiliano Aguilar, ha captado la atención de los medios por varios incidentes y declaraciones públicas que han mostrado tensiones y distanciamientos entre ellos.

En 2017, Emiliano Aguilar fue arrestado en Estados Unidos por intentar ingresar ilegalmente a cuatro ciudadanos chinos al país. Este evento marcó un momento crítico en la relación entre padre e hijo, creando una notable distancia entre ellos. Después del incidente, Emiliano se enfrentó a cargos legales y estuvo mes y medio en una cárcel federa y una multa de 15,000 dólares.

Aunque varios medios de comunicación reportaron que Emiliano estuvo tres años en libertad condicional, la verdad, según él, fue que su mamá lo internó en una clínica de rehabilitación en Tijuana, razón por la que estuvo desaparecido durante ese tiempo. Finalmente, en el 2021 retomó su vida y su carrera, pero su relación con Pepe Aguilar, su papá, se fracturó luego de ese proceso.

¿Qué pasó con Pepe Aguilar y su hijo mayor?

En una entrevista para el podcast de Jonathan Vest, Emiliano se refirió a sus diferencias con su familia.

“Si realmente quieren ir por ese lado, entonces mi papá se aprovecha del apellido, mi hermana se aprovecha del apellido, mi hermano se aprovecha del apellido. Si me quieren decir a mí que me estoy aprovechando del apellido, también díganle a mi papá, porque todo esto comenzó con mi abuelito”, dijo.

Recientemente, el primogénito del ícono de la música en México, habló abiertamente sobre los rumores de un supuesto abandono por parte de su padre. En sus redes sociales, Emiliano posteó un contundente mensaje, aclarando la situación.

“Quiero dejar algo muy claro porque siento que se tiene que decir otra vez. Es la última vez que voy a decir esto o hablar de este tema. Mi jefe nunca me abandonó. Por mis errores, inmadurez y tonterías que estaba haciendo, nos fuimos separando, pero no me abandonó“,aseguró.

Asimismo, expresó su admiración por su progenitor: “mi jefe es una buena persona que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Lo quiero un chingo y jamás hablaré mal de él”.

Mensaje de Emiliano Aguilar. Fotografía por: Instagram

Este comentario surge después de que Pepe Aguilar mencionara en una entrevista que llevaba cerca de dos años sin comunicarse con su hijo mayor, señalando que el distanciamiento se debía a decisiones personales de Emiliano. “Llevo dos años sin hablar con él porque él no quiere y él sabrá por qué. No tuvimos ningún pleito ni rompimiento, pero la vida no es como tú te la imaginas, la vida es como es, y las cosas simplemente suceden", dijo el cantante.