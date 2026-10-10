¿Hijo de Sofía Vergara respondió a Joe Manganiello? Este fue el mensaje de Manolo

Las recientes declaraciones de Joe Manganiello sobre su matrimonio con Sofía Vergara volvieron a poner a la expareja en el centro de la conversación pública. El actor estadounidense abordó aspectos de la relación en ‘Bloodlines‘, sus memorias, en las que relató las dificultades personales y de salud que atravesó durante los años que estuvo casado con la colombiana.

En los fragmentos divulgados antes del lanzamiento del libro, previsto para el 13 de octubre de 2026, Manganiello aseguró que su relación había perdido la conexión emocional y afirmó que no se sintió acompañado afectivamente por la actriz durante una etapa especialmente difícil de su vida. Incluso sostuvo que ella se negaba a abrazarlo cuando él se lo pedía. También contó que adoptó una perrita chihuahua, llamada Bubbles, en medio de una crisis personal y que, según su versión, la actriz se burlaba del vínculo que él había desarrollado con el animal.

El actor también cuestionó la explicación que se había conocido sobre los motivos de la separación. En 2024, Sofía Vergara mencionó que uno de los factores determinantes fue que él quería tener hijos, mientras que ella no deseaba volver a ser madre. Joe Manganiello sostuvo que la situación fue más compleja y relacionó sus decisiones sobre la paternidad con los problemas de salud que enfrentó.

Aunque la barranquillera no ha ofrecido una respuesta directa a las afirmaciones de su exesposo, una publicación de su hijo, Manolo González Vergara, llamó la atención en redes sociales, en las que fue interpretada como una posible indirecta para Manganiello en medio de la controversia.

¿Qué dijo el hijo de Sofía Vergara?

Manolo publicó en sus historias de Instagram una imagen que contrastaba características atribuidas a los hombres considerados buenos con comportamientos asociados al narcisismo. El contenido abordaba aspectos como la manipulación emocional, la forma de relacionarse con los demás y la tendencia a responsabilizar a otras personas por los conflictos.

La publicación estaba acompañada de una reflexión sobre las experiencias de quienes se relacionan con personas con ese tipo de comportamientos. El mensaje, que posteriormente también fue compartido por Sofía Vergara en su cuenta, llamó la atención por su cercanía temporal con las declaraciones de Joe Manganiello sobre el matrimonio.

El texto que compartió el hijo de Sofía Vergara fue el siguiente:

“Recuerden, chicos: cuando traten con un narcisista, no importa cuánto hagan por él. Les guardará rencor por eso, nada de lo que hagan será suficiente y, de alguna manera, siempre intentará hacerlos quedar como los malos de la historia”.

La publicación generó especulaciones entre los seguidores de la actriz, quienes relacionaron el contenido con las afirmaciones que Manganiello hizo en sus memorias. Y aunque Manolo no lo mencionó directamente, la difusión de la historia por parte de Vergara en su propia cuenta reforzó esta versión.

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¿Hijo de Sofía Vergara respondió a Joe Manganiello? Este fue el mensaje de Manolo Foto: Captura de pantalla

La relación de Sofía Vergara y Joe Manganiello

Vergara y Manganiello anunciaron su separación en julio de 2023, después de siete años de matrimonio. La pareja se había casado en noviembre de 2015, en una ceremonia celebrada en Palm Beach, Florida, a la que asistieron familiares, amigos y distintas figuras del entretenimiento.

En el comunicado con el que hicieron pública la ruptura, ambos pidieron respeto por su privacidad mientras comenzaban una nueva etapa de sus vidas. Desde entonces, sus declaraciones sobre los motivos de la separación han ofrecido perspectivas diferentes sobre el final de la relación.

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