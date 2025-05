Hijos de Kaleth Morales respondieron con burlas a cantante que dice ser su hermano

Una fuerte polémica sacude a la Dinastía Morales. En redes sociales ha tomado fuerza la historia de Jesús Kaleth, un artista que afirma ser hijo no reconocido del fallecido cantante Kaleth Morales, ícono del vallenato.

Las declaraciones del joven de 25 años no han pasado desapercibidas y desataron una reacción directa de los hijos oficiales del artista, Katrinalieth y Samuel Morales.

¿Qué dijeron los hijos de Kaleth Morales sobre supuesto hermano no reconocido?

Samuel Morales, el mayor de los herederos de ‘El rey de la nueva ola’, rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram. Por medio de una historia, negó cualquier vínculo con Kaleth Jesús y pidió respeto por la memoria de su padre, quien falleció en 2005. Además, insinuó que esta persona busca ganar fama con una historia sin fundamentos

“Mientras no haya una prueba ni certeza de nada, yo no soy hermano tuyo ¡Qué cosa, hombre! Viven en realidades alteradas. Respeta la memoria de mi padre porque, lastimosamente, ya no está con nosotros para defenderse. Te pasas haciendo videos y vainas que mi hermana y yo no podemos ver porque nos bloqueaste, y hablas de una rivalidad inexistente que solamente vive en tu cabeza. Yo sé que no hay que dar foco ni importancia a estas cosas, pero ya llega un punto en que se vuelve molesto”, expresó.

El hijo de Kaleth Morales fue más allá de estas palabras y compartió un meme, a modo de burla, en el que aparece una imagen de su padre con la frase: “Mi cara al ver que el tal Jesús Kaleth es hijo de Kaleth Morales, cuando claramente no lo es”.

Publicaciones de Samuel Morales ante la polémica desatada por otro cantante que también dice ser hijo del fallecido Kaleth Morales. Fotografía por: Captura de pantalla

Por su parte, Katrinalieth Morales también se pronunció y salió en defensa del legado familiar. “Esto lo hacía por ganar seguidores y se le había salido de las manos (...) Si el muchacho está seguro de que lo es, pues que lo demuestre”, concluyó al respecto.

Supuesto hijo de Kaleth Morales respondió a Samuel Morales y a Katrinalieth

Tras las declaraciones de los hijos del fallecido cantante, Jesús Kaleth aseguró en redes sociales estar ‘100% seguro’ de formar parte de la dinastía Morales y criticó con vehemencia las burlas que ha recibido de quienes, según él, son sus hermanos.

“Les duele porque me está yendo bien en la música (…) Yo no estoy compitiendo con ustedes porque ustedes son mi sangre. Yo vengo a hacer mi música, calladito, en silencio y nunca los menciono. Sin embargo, por ahí hicieron un video de burla ayer, y ambos lo compartieron. Entonces, ¿eso qué es? ¿dándole alas a ese grupito de gente sin oficio que se mete conmigo?”, aseveró Jesús Kaleth a través de un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

A pesar de que hasta el momento no se conoce ninguna prueba genética que respalde la versión de Jesús Kaleth, el caso ha captado la atención de los seguidores del vallenato y alimenta una controversia que pone en el centro de la conversación a la familia de Kaleth Morales.