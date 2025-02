Hijos de Shakira cumplieron sueño junto a Taylor Swift en los Grammy 2025

La noche de los Grammy 2025 fue especial para Shakira, no solo por haber brillado con su presentación y recibir un premio en la categoría ‘Mejor Álbum Latino’, sino porque sus hijos, Milan y Sasha, cumplieron uno de sus más grandes sueños

Resulta que los pequeños tuvieron la oportunidad de conocer a Taylor Swift, su cantante favorita, y el encuentro quedó inmortalizado en los videos grabados por otros asistentes a al gala.

El momento que Milan y Sasha, hijos de Shakira, protagonizaron con Taylor Swift

La barranquillera, quien asistió a la ceremonia como artista invitada y también como nominada, decidió llevar a sus hijos al evento para que pudieran vivir la experiencia de los Grammy de primera mano. Milan y Sasha, vestidos elegantemente para la ocasión, acompañaron a su madre en la alfombra roja, luciendo emocionados y encantados.

Durante una pausa en la ceremonia, Shakira aprovechó para acercarse a Taylor Swift, quien estaba sentada cerca de ella. Con una sonrisa cálida, Shakira presentó a sus hijos a la estrella estadounidense, quien se mostró encantada de conocerlos, les dio un abrazo y compartió algunas palabras amables con ellos.

El encuentro fue capturado por las cámaras y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

@elespanolcom Shakira ha celebrado su cumpleaños número 48 de una manera más que especial: asistiendo a los Grammys 2025 en compañía de sus hijos Milan y Sasha. La cantante Colombiana habló con Taylor Swift que seguidamente se acercó a saludar a sus hijos, Milan y Sasha, a quienes les extendió la mano. #shakira #taylorswift #grammys #grammys2025 #hijos ♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁

Los seguidores de ambas artistas comentaron el momento en redes sociales, en las que destacaron la ternura y la autenticidad de ambas artistas, así como el entusiasmo de los niños. De hecho, la interacción se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche de los Grammy 2025.

Además del emotivo encuentro con Taylor Swift, Milan y Sasha también disfrutaron de la actuación en vivo de su madre. Shakira, con su energía y carisma característicos, interpretó dos de sus grandes éxitos, lo que provocó una ovación del público.

Hijos de Shakira estrenaron su primera canción

El pasado 25 de enero, la cantante colombiana compartió una historia de Instagram en la que hizo el inesperado anuncio. En la publicación se mostró muy orgullosa con que sus hijos hayan seguido sus pasos en la música.

“Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha. En ‘The One’, Sasha canta y Milan toca la batería; mientras que en ‘It’s all for you’, Milan canta junto a otros jóvenes talentos”, escribió Shakira como descripción al posteo.

El proyecto musical se titula All for you y es el primer álbum de una agrupación llamada Leat it Beat, en la que colaboran un grupo de jóvenes, entre ellos los hijos de la famosa intérprete.