Hijos de Shakira preparan el estreno de su primer video musical. Ya hay adelantos

La escena musical tiene nuevos protagonistas. Milan (12 años) y Sasha (10 años), los hijos de la cantante Shakira, están dando sus primeros pasos como artistas y ya preparan lo que será su debut oficial con un video musical propio.

Aunque no es la primera vez que se les ve en un proyecto similar —ya habían participado en el tema Acróstico, lanzado por su madre en 2023—, esta vez los pequeños dieron un paso importante como intérpretes independientes con un lanzamiento que está a pocas horas de ver la luz.

Adelantos del primer video musical de los hijos de Shakira

El próximo 11 de mayo se estrenará The One, la primera canción que lanzan oficialmente Milan y Sasha. El tema, interpretado en inglés, será acompañado de un video musical que ya tiene una primera muestra disponible en redes sociales.

El adelanto fue publicado por la academia de música Let It Beat!, ubicada en Miami, donde los hijos de Shakira y Gerard Piqué han recibido formación artística. En la publicación se observa a los niños participando activamente en el proceso de grabación (Sasha como vocalista y Milan en la batería), así como algunos segundos del videoclip que será estrenado este domingo.

“La cuenta regresiva para nuestro primer video musical comienza ahora… El estreno es este domingo 11 de mayo”, escribió la institución en su cuenta oficial, sin revelar mayores detalles sobre la producción que ha generado unas altas expectativas.

La canción The One representará el debut oficial de Milan y Sasha en la industria musical como intérpretes principales. Su aparición en Acróstico fue vista como una introducción natural a este nuevo terreno, y ahora todo parece indicar que han decidido explorar su propio camino bajo una guía profesional.

Hasta el momento no se ha confirmado si Shakira tuvo algún tipo de participación directa en la producción del tema o del videoclip, aunque su cercanía con el proceso creativo de sus hijos es evidente desde su aparición anterior en 2023. Sin embargo, lo que se sabe es que esta canción hace parte de un álbum titulado All for you, en la que colaboran otros estudiantes de la academia.

“En ‘The One’, Sasha canta y Milan toca la batería; mientras que en ‘It’s all for you’, Milan canta junto a otros jóvenes talentos”, explicó Shakira sobre la participación de sus hijos en este trabajo que, además, está compuesto por otras diez canciones.

