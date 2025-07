Hulk Hogan y su tormentosa historia familiar: divorcio, escándalos y reconciliación

Hulk Hogan, una de las figuras más icónicas en la historia de la lucha libre profesional, y quien falleció este jueves, no solo protagonizó batallas en el cuadrilátero. Fuera de escena, su vida familiar estuvo marcada por controversias, tensiones públicas y episodios dolorosos que durante años ocuparon titulares en medios de todo el mundo.

¿Por qué se separaron Hulk Hogan y Linda Hogan?

Hogan vivió uno de los capítulos más difíciles de su vida personal en 2007, cuando su esposa Linda Hogan le pidió el divorcio tras más de dos décadas de matrimonio. La ruptura fue ampliamente cubierta por la prensa y estuvo rodeada de escándalos. Linda acusó al luchador de ser infiel con una joven amiga de su hija Brooke, mientras él alegó que su exesposa solo quería beneficiarse económicamente. La disputa incluyó una complicada división de bienes y un clima familiar tenso.

Ese mismo año, otro golpe llegó a la familia Hogan. Su hijo, Nick, entonces de 17 años, fue arrestado tras protagonizar un accidente de tránsito en Florida. El automóvil, conducido por Nick a gran velocidad, se estrelló contra un árbol, dejando con daños cerebrales permanentes a su amigo y acompañante, John Graziano, exmilitar de la Marina estadounidense. Nick fue condenado a ocho meses de prisión, y la familia debió enfrentar la presión de la opinión pública y los cuestionamientos legales derivados del incidente.

¿Qué pasó entre Hulk Hogan y su hija Brooke?

Las tensiones dentro del hogar crecieron, y la hija mayor del luchador, Brooke Hogan, también se distanció durante un tiempo. Aunque solía tener una relación muy cercana con su padre –al punto de protagonizar junto a él el reality show “Hogan Knows Best”–, Brooke expresó en varias entrevistas que durante los años más turbulentos de su familia se sintió manipulada y presionada, y que eso afectó gravemente su vínculo tanto con Hulk como con Linda.

“No tener contacto con mi madre no tiene nada que ver con mi padre, y no tener contacto con mi padre no tiene nada que ver con mi madre. … Esta decisión se basó únicamente en cómo cada uno de ellos me ha tratado a lo largo de mi vida”, dijo Brooke en entrevista.

Pero los escándalos no terminaron allí. En 2015, Hogan fue protagonista de una nueva controversia cuando se filtraron grabaciones privadas en las que hacía comentarios racistas. La reacción fue inmediata: la WWE lo despidió y eliminó todo rastro de su figura del sitio web oficial. La caída de un ídolo pareció definitiva, y su reputación sufrió un daño considerable. Hogan, tiempo después, pidió disculpas públicas y aseguró estar comprometido con un proceso de aprendizaje y reflexión.

A pesar de todo, el exluchador intentó reconstruir su vida. En entrevistas recientes reconoció sus errores y mostró señales de reconciliación con su familia. En 2023, contrajo matrimonio con la profesora de yoga Sky Daily, marcando un nuevo comienzo personal. Además, antes de morir hizo esporádicas apariciones en eventos de la WWE, donde fue recibido con una mezcla de nostalgia y polémica.

¿De qué murió Hulk Hogan?

Este jueves 24 de julio, el mundo del entretenimiento deportivo perdió a una de sus figuras más emblemáticas: Hulk Hogan, ícono de la lucha libre profesional y rostro inolvidable de la cultura pop de los años ochenta y noventa, falleció a los 71 años debido a un paro cardíaco en su residencia de Clearwater, Florida.

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales, incluyendo la policía local, que detalló que los servicios de emergencia respondieron a una llamada de auxilio a las 9:51 de la mañana. Al llegar, los paramédicos intentaron reanimarlo durante más de 30 minutos antes de trasladarlo al Morton Plant Hospital, donde se declaró oficialmente su fallecimiento a las 11:17 a.m.. Las autoridades informaron que no hubo señales de actividad sospechosa en el lugar.

Más allá de las polémicas, Hulk Hogan fue, para millones de personas, el rostro de la lucha libre. Representó fuerza, valentía y espectáculo. Su imagen estuvo en camisetas, videojuegos, películas y muñecos de acción. Su entrada al ring, al ritmo de Real American, seguirá siendo uno de los momentos más recordados en la historia del entretenimiento deportivo.

Hoy, el mundo despide a una leyenda que marcó generaciones. Hulk Hogan no solo fue un campeón en el cuadrilátero, sino también un ícono cultural que vivirá por siempre en la memoria colectiva de quienes alguna vez creyeron en la magia de la lucha libre.