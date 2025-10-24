Ilusionistas en Bogotá: dónde, cuándo y boletas para ver los magos profesionales

La gira Ilusionistas, Magia a Otro Nivel, que dentro de sus shows incluye humor, misterio, magia, e ilusión llega a la capital colombiano por una corta temporada.

En esta oportunidad, se presenta desde el pasado 22 de octubre e irá hasta el próximo domingo 26 con una nómina de reconocidos ilusionistas procedentes de Europa principalmente.

Esta es la nómina de Magos que se presentan en Bogotá

En esta tercera edición, que se presenta en el país, se anuncia la participación de Norbert Ferré, mago francés reconocido por fusionar la magia clásica con un toque moderno y humorístico. Ferré es reconocido por su número de manipulación humorística “One for Two, Two for One”, el cual interpreta en nueve idiomas.

También estará Aryel Altamar, hipnotista e ilusionista argentino, elegido 5 veces como el mejor hipnotista de Latinoamérica. Altamar ha participado en producciones internacionales como “The Illusionists” del Circo del Sol. Actualmente reside en España.

Así mismo, se presentará Aaron Crow, mentalista, mago y artista de peligro belga ha sido sensación televisiva internacional al aparecer en la Ópera de Sídney y en Broadway de Nueva York. Apodado El Guerrero del Silencio.

Desde Italia, se suma a este cartel el mago italiano Filberto Selvi, quien con 25 años de edad, cuenta con gran reconocimiento al fusionar la ilusión, la música y el teatro para crear experiencias únicas. En 2017, bajo la tutela de Arturo Brachetti, Selvi se consagró como Campeón Nacional de Magia en Italia. Posteriormente, obtuvo títulos como Campeón Europeo de Magia. Ha participado en prestigiosos festivales internacionales, incluyendo el World Magic Festival en el Folies Bergère de París, el Festival Internacional de Magia de Shanghái y el Festival Internacional de Cartago en Túnez. Además, ha presentado su acto en The Magic Circle Show en Londres, uno de los clubes de magia más prestigiosos del mundo.

La cuota colombiana en este festival estará a cargo del legendario José Simhon, con cuatro décadas de experiencia, ha logrado establecerse como uno de los mejores magos del país. José combina magia, humor y efectos especiales.

La cita de la temporada es en el Teatro Astor Plaza, miércoles a viernes a las 8:00 p.m. Sábado, en doble función 4:00 p.m. y 8:00 p.m. Domingo, también en dos funciones 11:00 a.m. y 4:00 p.m.

La boletería está disponible en tuboleta.com

