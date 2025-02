Imitadora de Selena en ‘Yo me llamo’ habló de su dura realidad antes del programa

El capítulo 27 de Yo me llamo estuvo lleno de sorpresas y fueron varios los participantes que ‘erizaron’ al jurado y al público. Tal fue el caso de la imitadora de Selena Quintanilla, quien fue la primera en pasar y brilló con su interpretación de No me queda más.

A pesar de haber salido de su zona de confort y apostarle a una balada para asegurar su continuidad en la competencia, la concursante superó con creces las expectativas de Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

“¡Qué bonito! Te sacaron de la cumbia tex-mex y te pusieron un bolero maravilloso, pero demostraste muchas cosas y te plantaste muy bien", comentó ‘La Diva de Divas’, a lo que ‘El Bombón de la Salsa’ agregó: “El sentimiento en el escenario se sintió como el de Selena, pero le diste también tu toque personal y eso fue perfecto ¡Muy bien logrado!”.

Tras escuchar a los jurados, la imitadora de Selena Quintanilla en Yo me llamo aprovechó para agradecer la oportunidad que tiene en el programa de Caracol Televisión y, de paso, recordó algunas de las dificultades que experimentó antes de llegar allí.

El pasado de ‘Yo me llamo Selena’ que pocos conocían

De acuerdo con lo expuesto por la participante, quien sería originaria de Venezuela, antes de brillar en el templo de la imitación expuso su talento en otro tipo de escenarios, como el transporte público o las calles de Bogotá.

“Me siento muy agradecida por la oportunidad que me ha dado ‘Yo me llamo’, pues yo comencé en Transmilenio y cantando también en el puente del centro comercial Titán Plaza. Por eso, después de todo lo que he pasado, estar aquí hoy es...”, expresó con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada.

La confesión hecha por la imitadora de Selena Quintanilla generó la reacción inmediata de varios miembros del programa, como Laura Acuña, quien reconoció el recorrido de esta artista con unas cálidas palabras: “¿Sabes por qué has logrado todo esto? Por tu disciplina, perseverancia y porque crees en ti".

“Tú misma lo dijiste: lo estás logrando. Me encanta tu compromiso y tu cariño, no solo con el personaje sino también con el programa, así como al respeto que tienes por el arte de la imitación”, añadió César Escola.

El mensaje que ‘Yo me llamo Selena’ le dejó a Amparo Grisales

Aunque la imitadora de Selena Quintanilla agradeció las apreciaciones de Rey Ruiz y César Escola, hizo una mención especial a los elogios que ha recibido de ‘La Diva de Divas’ a lo largo de esta décima temporada.

“Es lindo cuando un hombre elogia ¡Eso es muy bonito! Pero cuando una mujer como usted lo hace, para uno es como ¡wao!, eso me llena mucho ¡Muchísimas gracias!”, concluyó la concursante de Yo me llamo, quien se perfila como una de las favoritas a conseguir el título de la edición 2025.