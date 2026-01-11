Logo Revista Vea
Impactante video del accidente de Yeison Jiménez captó la tragedia

En redes sociales se viralizó un video publicado por un ciudadano, donde se observan los momentos previos a la tragedia, en la que el intérprete de ‘Aventurero’ perdió la vida.

Por Redacción Vea
11 de enero de 2026
En redes sociales se viralizó un video publicado por un ciudadano, donde se observan los momentos previos a la tragedia, en la que el intérprete de 'Aventurero' perdió la vida.
Fotografía por: EFE - Revista Vea

La tarde de este sábado 10 de enero quedó marcada por la tristeza tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez, uno de los cantantes de música popular más reconocidos del país. El artista de 34 años salía de Paipa, Boyacá, en una avioneta con matrícula N325FA con destino a Marinilla, Antioquia, donde esa noche brindaría un concierto. Pero, los planes de Dios, para quienes creen, eran otros. La ministra de Trabajo, María Fernando Rojas, informó que la avioneta privada tenía un plan de vuelo y había comenzado su recorrido por la pista del aeropuerto de Paipa. Sin embargo, al llegar al momento en que debía despegar, no logró elevarse, siguió avanzando y terminó estrellándose, lo que causó un incendio. La aeronave quedó completamente consumida por las llamas. Según la Aerocivil, el accidente ocurrió a las 4:11 p. m. en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

Video de la avioneta de Yeison Jiménez. Así se accidentó

A través de redes sociales, ha circulado un video captado por un ciudadano en el que se observa a la aeronave intentando despegar en la pista. Sin embargo, al fondo se escuchan las voces de las personas que estaban grabando alertando que algo raro estaba ocurriendo: “arrancó”, “se comió toda la pista”, “se acabó la pista”, “no salió”, dijeron.

En el clip se observa que la aeronave continuó hasta el final de la pista. “Nosotros lo que vimos fue que la avioneta despegaba al aeropuerto, no que llegaba. Nosotros somos los administradores de la finca que queda junto a la finca donde cayó la avioneta. La avioneta, aparentemente, despegó del aeropuerto, hizo la curva que hacen habitualmente para salir, cuando, al parecer, uno de los motores comenzó a sonar y la avioneta empezó a perder estabilidad”, dijo Maximiliano Panqueba, uno de los testigos del siniestro, en una entrevista con Noticias Caracol.

Asimismo, dijo: “Nosotros corrimos a donde fue el accidente con la gente que trabaja aquí en la finca. Nosotros íbamos llegando cuando ocurrieron las explosiones del combustible. Nadie se acercó y se informó directamente a las autoridades. Llegaron ellos (las autoridades) y comenzaron a apagar el fuego”, contó. A través de las redes sociales, los internautas continúan dejando sus mensajes, impresionados por la tragedia que enluta en este momento al país.

De acuerdo con Flightradar24, la avioneta en la que se transportaba el artista realizaba el cuarto vuelo del año. En diciembre se registraron 8, en noviembre 48 y en septiembre 12.

AME4077. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/01/2026.- Fotografía tomada a través de rastreo de redes de bomberos y rescatistas cerca a una avioneta accidentada este sábado, en una zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, iba a bordo de la avioneta que se accidentó, según confirmaron medios locales. EFE/ Rastreo de Redes /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

AME4077. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/01/2026.- Fotografía tomada a través de rastreo de redes de bomberos y rescatistas cerca a una avioneta accidentada este sábado, en una zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, iba a bordo de la avioneta que se accidentó, según confirmaron medios locales. EFE/ Rastreo de Redes /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Fotografía por: RASTREO DE REDES
