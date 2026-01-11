Impactante video del accidente de Yeison Jiménez captó la tragedia

La tarde de este sábado 10 de enero quedó marcada por la tristeza tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez, uno de los cantantes de música popular más reconocidos del país. El artista de 34 años salía de Paipa, Boyacá, en una avioneta con matrícula N325FA con destino a Marinilla, Antioquia, donde esa noche brindaría un concierto. Pero, los planes de Dios, para quienes creen, eran otros. La ministra de Trabajo, María Fernando Rojas, informó que la avioneta privada tenía un plan de vuelo y había comenzado su recorrido por la pista del aeropuerto de Paipa. Sin embargo, al llegar al momento en que debía despegar, no logró elevarse, siguió avanzando y terminó estrellándose, lo que causó un incendio. La aeronave quedó completamente consumida por las llamas. Según la Aerocivil, el accidente ocurrió a las 4:11 p. m. en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

Video de la avioneta de Yeison Jiménez. Así se accidentó

A través de redes sociales, ha circulado un video captado por un ciudadano en el que se observa a la aeronave intentando despegar en la pista. Sin embargo, al fondo se escuchan las voces de las personas que estaban grabando alertando que algo raro estaba ocurriendo: “arrancó”, “se comió toda la pista”, “se acabó la pista”, “no salió”, dijeron.

Acabo de ver caer esta avioneta a segundos de haber despegado en el aeropuerto de Paipa Boyacá… 🥲🙏🥲🙏🥲🙏… hay humo en el punto donde cayó 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/O2DLGAPlIA — Fabian Corredor (@FabianCorredor) January 10, 2026

En el clip se observa que la aeronave continuó hasta el final de la pista. “Nosotros lo que vimos fue que la avioneta despegaba al aeropuerto, no que llegaba. Nosotros somos los administradores de la finca que queda junto a la finca donde cayó la avioneta. La avioneta, aparentemente, despegó del aeropuerto, hizo la curva que hacen habitualmente para salir, cuando, al parecer, uno de los motores comenzó a sonar y la avioneta empezó a perder estabilidad”, dijo Maximiliano Panqueba, uno de los testigos del siniestro, en una entrevista con Noticias Caracol.

Asimismo, dijo: “Nosotros corrimos a donde fue el accidente con la gente que trabaja aquí en la finca. Nosotros íbamos llegando cuando ocurrieron las explosiones del combustible. Nadie se acercó y se informó directamente a las autoridades. Llegaron ellos (las autoridades) y comenzaron a apagar el fuego”, contó. A través de las redes sociales, los internautas continúan dejando sus mensajes, impresionados por la tragedia que enluta en este momento al país.

De acuerdo con Flightradar24, la avioneta en la que se transportaba el artista realizaba el cuarto vuelo del año. En diciembre se registraron 8, en noviembre 48 y en septiembre 12.