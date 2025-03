Influencer Gero Arias perdió dos dedos tras grave accidente “ojalá fuera mentira”

Los influencers de todo el mundo están siempre creando una variedad de contenido para captar la atención de sus seguidores en plataformas digitales como Instagram, TikTok y Facebook. Algunos optan por hacer vlogs o compartir sus experiencias en deportes y tutoriales de maquillaje, mientras que otros eligen temáticas que reflejan sus propios intereses. Gero Arias, un conocido influencer argentino, se ha hecho famoso por sus desafíos extremos, que a menudo, ponen en juego tanto su salud como su vida.

¿Quién es Gero Arias y por qué perdió sus dedos?

Gero Arias oriundo de San Luis, Argentina, saltó a la fama en diciembre del año pasado cuando realizó 366 dominadas frente al Obelisco de Buenos Aires en un evento transmitido en vivo a través de sus redes sociales, lo que le permitió ganar miles de seguidores.

En los últimos días, el joven de 20 años se convirtió en tendencia al revelar que sufrió un accidente que le ocasionó la pérdida de las falanges de dos de los dedos de las manos. Por medio de un video que publicó en sus redes, dio detalles de lo que le ocurrió, mientras realizaba una peligrosa hazaña.

“Fui a acompañar a mi papá a subir un cerro y cuando estábamos subiendo me agarré de una piedra muy grande, que se desprendió y empecé a caer cuesta abajo por el cerro rebotando entre las piedras por aproximadamente 10 metros. La piedra que se desprendió se me cayó encima de los dedos y me quedaron como se ve en el video”, contó.

Debido a la gravedad del accidente, el influencer tuvo que someterse a una cirugía para intentar reconstruir sus dedos. “Ahora estoy con mi familia yendo al hospital para ver si me los pueden reconstruir. No sé si voy a recuperar los dos dedos, pero estoy bien”, dijo.

Gero Arias responde a críticas por su accidente

Tras el procedimiento, Arias publicó un video desde la habitación del hospital, donde se mostró con buena actitud, incluso, apareció bailando; sin embargo, fue criticado por sus seguidores, quienes le dejaron mensajes insinuándole que, supuestamente, no era cierto lo que le había ocurrido:

“Yo le quiero creer, pero alguien que perdió dos dedos, no se pone a bailar”, le escribió un seguidor, a lo que él le contestó: “muchachos, hay dos formas de ver la vida. Podés ponerte mal por algo que ya pasó y no podés cambiar, o podés apreciar todas las cosas que no te pasaron... Estoy muy agradecido de que fue en los dedos y no en la cabeza”.

Asimismo, el influencer fue claro en asegurar que no está jugando con algo tan delicado como ese accidente que tuvo, solo por ganar seguidores: “no puedo creer que todos piensen que mentiría con una cosa así solo por ‘likes’. Ojalá fuera mentira, si lo dije tranquilo fue porque pensaba en todo lo que me podría haber pasado”.

Por eso, subió el video donde mostró, sin filtros, cómo quedaron sus dedos para demostrarle a sus haters que lo que le ocurrió fue real. “No iba a subirlo porque me parecía muy morboso, pero había muchos que dudaban y creo que con ese video ya no tengo que aclarar más nada”.