“Shakira y Piqué están de nuevo en guerra”, asegura Jordi Martin. Esta es la razón

Tras su ruptura, en el 2022, Shakira y Piqué no dejan de ser noticia. La expareja continúa protagonizando titulares en medios de comunicación, pues, pese a que ya no están juntos, no han terminado su proceso de separación, aún tienen temas pendientes por resolver, entre ellos, la repartición de sus bienes.

¿Qué pasó con Shakira y Piqué?

Desde que tomaron caminos separados, la cantante y el exfutbolista han estado en continuas discordias, algunas veces por el cuidado de Milan y Sasha, y otras, por los bienes que obtuvieron juntos.

Recientemente, Jordi Martin, el reconocido paparazzi español, quien ha estado al tanto de la relación de la artista con el también empresario, desde que comenzaron su romance, hizo una nueva revelación sobre ellos.

Shakira y Gerard Piqué. Fotografía por: Instagram Piqué - Shakira | Edición: Revista Vea

Según sus declaraciones, el conflicto entre Shakira y Gerard Piqué parece no tener fin. Esta vez, la disputa se centra en la venta de la casa que compartieron en Barcelona. Mientras la cantante colombiana prefiere esperar para encontrar un comprador que se acerque al precio que considera justo, el exfutbolista insiste en cerrar la venta cuanto antes.

“Piqué y Shakira están de nuevo en guerra por la casa que construyeron en el año 2012, que yo estuve fotografiando desde sus inicios, la casa donde nacieron Milan y Sasha, donde pasaron los mejores y los peores recuerdos, es una casa que a Shakira le debe hacer daño y dolor porque aquí pasó sus últimos momentos en Barcelona por la infidelidad de Piqué con Clara Chía”.

Shakira, quien actualmente reside en Miami, no está interesada en conservar la propiedad, pero tampoco quiere venderla en un precio que no considera justo.

“Shakira dice que no tiene ningún afán en malvender la casa, que prefiere esperar a que haya un comprador que se acerque a las cifras que ella quiere, pero Piqué dice que no, que necesita el dinero, que quiere el 50%. Shakira no quiere regalar ni un euro y Piqué tiene mucha prisa. Él quiere construirse una casa a las afueras de Barcelona con Clara Chía y lo que está exigiendo a Shakira es que vendan ya. Yo no creo que Shakira quiera tener esta casa en Barcelona porque ella tiene su casa en Miami, simplemente lo que ella quiere es recuperar la inversión que hizo y el precio que ella estipula es el acorde a las casas de esa zona”, aseguró el fotoperiodista.

Este deseo de liquidar la propiedad ha llevado al empresario de Kosmos a enfrentarse directamente con Shakira, generando una fuerte tensión entre ambos.

“Me dicen en el entorno de Shakira que las discusiones que han tenido son fuertes por este motivo, por el precio de la casa. En palabras textuales de Shakira, dice que: ‘lo que Piqué le quiere dar es una auténtica miseria’, por eso no cede. Otro problema más para Shakira en su tour, otro disgusto más, creándole esa presión a Shakira para vender esa casa”, señaló el paparazzi.