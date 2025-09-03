Influencer mexicano víctima de robo en la casa de Betty la fea. Todo quedó grabado

Son miles de personas que anualmente llegan hasta el barrio Teusaquillo de Bogotá a visitar la casa de Beatriz Pinzón Solano, la inolvidable Betty, de la novela ‘Yo soy Betty la fea’, creación de Fernando Gaitán, mundialmente conocida como el melodrama que ha batido todos los récords en su género. A la casa azul donde residía, en la ficción, la ejecutiva de Ecomoda que conquistó a don Armando Mendoza y salvó la empresa, suelen llegar turistas de distintas partes del mundo a tomarse fotografías o hacer videos.

Este fin de semana, la casa, que hace parte de los recorridos turísticos de la capital, fue noticia y no precisamente por un aspecto relacionado con la historia de la popular novela, sino por un hecho de delincuencia, pues un grupo de visitantes mexicanos fue testigo de un robo que afectó directamente a un generador de contenido de ese país.

La víctima de robo fue Gerardo Toledo, creador de contenido que grabó todo lo que ocurrió antes, durante y después del hecho y ha compartido en sus redes el material respectivo, donde además pone en evidencia al ladrón que abordo de una moto, que invadió el andén donde él y sus amigos estaban tomándose fotografías, arrebató el celular a una de ellas.

Influencer Gerardo Toledo documentó el robo que sufrió

El pasado domingo @Soytoledo, como aparece el influencer en Instagram, se desplazó emocionado a la carrera 18a con calle 43, en el barrio Teusaquillo de la capital, para cumplir de alguna manera, el sueño de conocer la casa del personaje del que se enamoró en pandemia “Yo soy fan de Betty desde la pandemia”, puntualizó en uno de los clips que subió donde contó que iba de recorrido con su esposo, Lud, quien lo sorprendió con el recorrido que incluía a una actriz vestida de Betty para ir a la casa y otros cercanos. “Lo único que quería hacer era llegar a la casa”, mencionó sobre su anhelo por conocer la vivienda de la familia Pinzón Solano.

Sin embargo, después de unos minutos allí y mientras posaba junto a ‘Betty’ para una imagen, un motociclista, que había sido captado por el grupo de turistas merodeando alrededor, esperando el momento indicado para hurtar el celular, se subió al andén y se llevó el móvil, pese a que la actriz incluso intentó con una patada evitar el robo, que ocurrió en pocos segundos y dejó a todos impresionados.

Los videos se han popularizado en la red y los comentarios son alrededor de la delincuencia que desafortunadamente está azotando a la capital colombiana.

“Esta persona nos estaría cazando", refiriéndose al ladrón “estaba esperando el momento para hacerlo y no nos dimos cuenta”, indicó el generador mexicano sobre lo ocurrido.

“Vi cómo el tipo le agarró el teléfono y se lo arrebató y solo dije qué está pasando”, mencionó Gerardo sobre el incidente.

Gerardo además anticipó que luego del robo, vino la persecución que los llevó al sector de Hayuelos.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento