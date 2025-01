Ingrid Karina envió mensaje a sus seguidores: “les pido disculpas”

Han pasado dos meses desde que se conoció el caso de Ingrid Karina Sánchez, una mujer que aseguró haber sido modelo de Stock Models y que fue encontrada deambulando por las calles de Medellín. Su historia se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación y, rápidamente, uno de sus hijos apareció para pedir ayuda para sacarla de ese lugar.

Desde entonces, las redes sociales han sido testigo del proceso de la modelo quien, inicialmente, fue llevada de manera involuntaria a una fundación para superar su adicción; sin embargo, después de unos días allí, dejó una carta y se fugó. Posteriormente, se reencontró con su hijo e inició un nuevo proceso.

¿Qué dijo Ingrid Karina?

La modelo tomó las riendas de las redes sociales que le había creado Juan Antonio, su hijo. Allí ha publicado una serie de fotografías de su recuperación, así como también, ha compartido imágenes de cómo se veía antes de caer en las calles.

Ingrid Karina Sánchez. Fotografía por: Captura de pantalla TikTok

En las últimas horas, hizo un nuevo post, contándole a sus seguidores, a través de un video algunos detalles de su proceso. “Por favor síganme. Pronto les contaré la historia completa”, escribió en la descripción del clip.

Asimismo, aprovechó para pedirle disculpas a sus seguidores, pues, en algún momento, muchos han llegado a considerar la idea que su caso no es real y que, supuestamente, estaría utilizando eso para ganar seguidores. “Esto es una historia real de la que obviamente yo no estoy orgullosa de esta adicción, de la cual duraré en recuperación el resto de mi vida. Cuando uno está en ese estado, no piensa en las consecuencias de sus acciones, o cómo estas le pueden afectar a otros, les pido disculpas”.

Algunos usuarios han reaccionado al respecto: “recupérate y ten presente que deben pasar años para tu total recuperación, estabas enferma pero pronto irás mejorando y veras todo más claro”, “nunca es tarde reina para empezar y seguir adelante”, “genial, fuerza y no afloje, gracias por mostrarnos que se puede, debe ser duro, pero fuerza”, “eres una persona preciosa”, “qué linda te ves recuperándote”, “te veremos brillar”.

Foto de Ingrid Karina con su hijo

La modelo hizo otra publicación que también ha sido muy comentada en redes sociales. Se trata de una foto con su hijo, quien ha estado al tanto de su proceso de recuperación: “hermosa, para adelante con toda”, “me encanta ver estos procesos”, “tu hijo es una razón para continuar”, “lo que te hacía falta es tu hijo”, “muy lindo verlos juntos”, “él es igualito a ti”, “qué emoción que ya tu hijo se pudo reunir contigo. Es un muchacho valiente y amoroso que te ha buscado desde hace varias semanas. Se merece que su mamá haga su mejor esfuerzo”.