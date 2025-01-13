Ingrid Karina sorprende con drástico cambio físico. Luce irreconocible

Ingrid Karina, la exmodelo que en 2024 sorprendió al país al ser encontrada en situación de calle en Medellín, reapareció en redes sociales con unas imágenes que han generado todo tipo de comentarios. En las fotos, compartidas por cuentas de seguidores y páginas de entretenimiento, se le ve con un aspecto muy diferente al que mostraba meses atrás, cuando atravesaba por un duro episodio de adicciones.

Así luce Ingrid Karina en la actualidad

El cambio físico ha sido descrito como “drástico” por muchos usuarios, quienes resaltan que ahora luce más saludable, con un semblante tranquilo y visiblemente recuperada. Estas imágenes marcan un nuevo capítulo en la vida de Ingrid, que desde hace meses ha estado vinculada a procesos de rehabilitación en distintos centros especializados.

La mujer, que en el pasado desfiló en pasarelas y trabajó con agencias de modelaje, alcanzó notoriedad pública a finales del año pasado cuando se viralizó un video que mostraba su precaria condición en las calles del centro de Medellín. El caso generó un debate nacional sobre el consumo de drogas, la salud mental y las rutas de atención para personas en condición de vulnerabilidad.

Tras esa exposición mediática, Ingrid recibió el apoyo de organizaciones sociales, de su familia y de creadores de contenido que la acercaron a tratamientos de desintoxicación y acompañamiento psicológico. Desde entonces, su proceso ha tenido altibajos, con recaídas e ingresos a distintas instituciones, pero también con avances que han sido visibles en sus apariciones públicas.

Las recientes fotografías y videos, en los que se muestra en el gimnasio y haciendo compras en distintos supermercados, reavivaron las muestras de solidaridad en redes. Muchos internautas celebraron que hoy se vea con más peso corporal, cabello cuidado y una sonrisa que contrasta con las imágenes de su época en la calle. Otros aprovecharon para enviarle mensajes de aliento, insistiendo en que la recuperación es un camino largo y que cada paso positivo debe reconocerse.

Aunque Ingrid Karina no se ha pronunciado directamente sobre estas nuevas imágenes, en intervenciones pasadas señaló que sus motivaciones para salir adelante son principalmente su hijo y la posibilidad de reconstruir un proyecto de vida. También mencionó que parte de su lucha incluye enfrentar un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, además de dejar atrás la adicción a sustancias psicoactivas.