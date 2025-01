Ingrid Karina tuvo nuevo problema en su rehabilitación: “es muy duro”

La historia de Ingrid Karina Sánchez conmovió a miles de usuarios en redes sociales, quienes, desde que se dio a conocer las condiciones en las que vivía en las calles del Bronx en Medellín, han estado pendientes de su proceso.

La mujer, quien aseguró haber sido modelo de Stock Models, fue internada de manera involuntaria en una fundación de donde, días después, se fugó. Posteriormente, se reencontró con Juan Antonio, su hijo, quien la está ayudando a dejar ese oscuro mundo para iniciar una nueva vida.

Ingrid tomó el control de las redes sociales que le había creado su hijo y, desde hace varias semanas, ha publicado videos contando algunos detalles de cómo se ha sentido en este proceso de recuperación.

A la izquierda, Ingrid Karina, de Stock Models, en las calles de Medellín; a la derecha, cuando era modelo. Fotografía por: Redes sociales

“Tuve una recaída”: reveló Ingrid Karina

Tras fugarse de la fundación en la que se encontraba inicialmente, la modelo se internó en otro centro que le ha permitido superarse poco a poco. No obstante, en las últimas horas confesó que había sufrido un nuevo problema:

“Tuve una recaída después de estar tres semanas en la clínica, tuve que esperar un tiempo, así que hoy estoy comprando unas cosas para irme al sitio de rehabilitación donde estaré un mes. No podré grabar estos videitos”, reveló.

Aunque aseguró que no ha sido un proceso fácil, ha puesto todo de sí para salir de esa situación y volver a tener una vida lejos de las adicciones, rodeada del amor de sus hijos.

“Quiero contarles la verdad, esto es muy duro, voy a estar 15 días sin poder comunicarme con nadie, pero bueno, aquí estoy, tratando de hacer lo mejor y gracias por todo el apoyo. Estoy medicada, enamorada de mi sobriedad, quería simplemente morirme y que nadie se diera cuenta. No saben las noches que he pasado, he estado en un centro, por eso, a veces los videos a veces sí y a veces no. Estoy entregada a mi proceso, solo necesito ser un poquito menos emotiva”.

¿Por qué Ingrid Karina cayó en las drogas?

En otro video, publicado la semana pasada, Ingrid Karina dio a conocer algunas de las razones que la llevaron a probar sustancias alucinógenas desde que era adolescente.

“Desde los 12 años consumí varias drogas, lo último que conocí fue el bazuco porque tenía un dolor inmenso, quería simplemente morirme. Se murió mi señor padre, mi madre nunca me quiso, tuve muy malos tratos, me rompió la cabeza, me quemó las manos, me puso en bandeja de plata para el marido, trataba de apagar todo eso con el dolor. Mi mamá nunca paró y eso en mí ha provocado tanto dolor, que mi madre no me quiera”, confesó. Por ahora, la exmodelo no ha revelado más detalles, pero le prometió a sus seguidores que, en cuanto se sienta preparada, contará su historia.