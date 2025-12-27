¿Irreconocible? Así lucía Johana Velandia, de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, hace 10 años

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, el nombre de Johana Velandia se consolidó como uno de los más comentados de la televisión nacional. Tal fue el impacto de su participación que posteriormente fue invitada a integrar el elenco de ¿Qué hay pa’ dañar?, programa de entretenimiento del Canal RCN, donde comparte escena con Valentina Taguado. Sin embargo, su rostro ya era familiar para el público gracias a sus apariciones en Sábados Felices.

Lo que muchos desconocían sobre la comediante llanera es que tiene una hija, Alejandra Pinzón, quien además cumple el rol de su mánager. Fue ella quien, en días recientes, decidió desempolvar el álbum familiar y compartir una serie de imágenes inéditas en las que aparece junto a su madre cuando era niña, dejando en evidencia cómo lucían ambas hace más de una década.

¿Cómo lucía Johana Velandia antes?

Las fotografías fueron publicadas por Alejandra Pinzón con motivo del cumpleaños de su madre y corresponden a distintos momentos de su vida juntas, algunos de ellos de hace más de diez años.

En el carrusel se les ve compartiendo viajes, celebraciones y escenas cotidianas que evidencian tanto la cercanía entre madre e hija como los cambios físicos y de estilo que ha tenido la comediante con el paso del tiempo.

Las imágenes no solo llamaron la atención por lo distinta que luce Johana Velandia en algunas de ellas, sino también por el mensaje que las acompañó. A propósito de la fecha especial, Alejandra decidió dedicarle unas palabras cargadas de afecto.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz y por estar siempre. Ojalá sigamos recorriendo el mundo juntas, creando recuerdos y riéndonos de todo. Con solo tenerte, me basta”, escribió la hija de la comediante en la descripción de su publicación, que rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la comediante.

Esta no es la primera vez en la que Alejandra Pinzón expresa públicamente su amor por Johana Velandia. En septiembre pasado, por ejemplo, la joven se mostró bastante conmovida por el buen presente laboral que atraviesa su madre.

“A veces la vida pasa tan rápido que me cuesta asimilar que estoy viviendo un sueño cumplido. El hoy es una oración que hice hace años y que se ha materializado. Le agradezco a Dios porque estoy viendo los frutos de ese “bendito proceso” del que hablan todos los grandes artistas", comentó en aquella ocasión.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí