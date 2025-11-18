Isa y Zambrano, del ‘Desafío’, rompieron el silencio sobre su relación: “Error”

En medio de los recientes cambios del Desafío del Siglo XXI, Isa Carvajal regresó a la competencia como pareja de Leo. Su reingreso la llevó a quedar bajo la capitanía de Anthony Zambrano, quien la eligió para integrar el nuevo equipo de Gamma. La decisión llamó la atención de los televidentes, pues Isa y Zambrano tuvieron un pasado amoroso dentro del que hablaron en una reciente entrevista.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué dijeron Isa y Zambrano de su relación en el ‘Desafío’?

Durante una visita de Jhoncito Preguntón, periodista de La Red, los dos participantes hablaron abiertamente sobre cómo se sienten trabajando juntos nuevamente. Tanto Isa como Zambrano describieron la convivencia como tranquila y aseguraron que el ambiente dentro del equipo fluye sin tensiones. “Excelente” y “súper bien” fueron los términos que utilizaron para resumir esta nueva etapa, resaltando que la madurez de ambos les ha permitido dejar atrás cualquier confusión que pudo surgir en el pasado.

Teniendo en cuenta que el comunicador no quedó muy convencido con las respuestas que recibió, Zambrano decidió despejar todas las dudas de una vez: afirmó que entre Isa y él no existe ningún tipo de romance y definió su relación actual con una expresión que generó risas en el equipo. “Somos amiguitos”, dijo, dejando claro que no hay acuerdos “con derechos” ni algo pendiente entre ambos. Isa estuvo de acuerdo y recordó que ya hablaron sobre lo que quedaba sin resolver.

Cuando el entrevistador mencionó lo que muchos seguidores aún comentan —esa aparente chispa que todavía se percibe entre ellos—, Zambrano respondió sin rodeos: “Pues las cosas en la vida cambian, hubo error y ya”. Isa completó la idea sin titubear: “De ambos. Las cosas entre nosotros quedaron muy claras. Estamos bien y ya”.

Zambrano también dejó clara su postura respecto al lugar que ocupa ahora Isa en su vida dentro del juego: “Cada loco con su costal y cada persona por su lado”. Pese a eso, reconoció que encajan bien como compañeros, aunque sin intención de revivir nada sentimental. Lo explicó con humor: “Hay química para cocinar, hablar, sentarse… como amiguitos mejor”. Isa reiteró que comparte esa visión.

A su alrededor, otros competidores también comentaron la situación. Rosa dijo entre risas que “murió un amor”, mientras Tina agregó: “Renacieron otros”, aludiendo a los giros inesperados que suelen tener las relaciones dentro del programa.