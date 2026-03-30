Isabella Ladera pidió a sus seguidores no tocar su barriga: “me da una sensación terrible”

Tras su polémica relación con Beéle, Isabella Ladera inició un romance con Hugo García, de quien se ha mostrado muy enamorada en sus redes sociales. Su historia comenzó a principios de 2025, cuando se encontraron en varios eventos y empezaron a interactuar, aunque al principio decidieron mantener todo en privado. Durante varios meses, los seguidores comenzaron a notar pistas en las redes sociales: viajes a los mismos destinos, fotos en lugares similares y coincidencias que despertaron sospechas sobre un posible romance. Sin embargo, no fue hasta octubre de 2025 que la relación se hizo oficial.

Este año anunciaron que estaban esperando su primer hijo juntos. La noticia, que confirmaron con una foto de una ecografía, desató una ola de reacciones y llevó su historia aún más al centro de atención pública. A pesar de toda la cobertura mediática, ambos han decidido mantener en privado ciertos aspectos de su vida personal, como los detalles del embarazo o el inicio exacto de su relación. Sin embargo, lo que sí han dejado claro es que están viviendo un periodo de estabilidad y crecimiento personal, ahora centrados en construir una familia.

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¿Por qué Isabella Ladera pide que no le toquen su barriga de embarazo?

Este fin de semana, la creadora de contenido publicó un video que dividió opiniones en redes sociales. “Te voy a decir algo con todo el corazón, de verdad, con la mano en el corazón, cero odiosidad, cero egocentrismo, cero mala vibra. Yo no doy absolutamente nada por sentado, yo agradezco todos los días, lo honro. Me da mucha felicidad que me paren y me digan cosas bonitas y todo lo que hacen desde el amor. Aunque no me sienta en mi 100 % desde que esto embarazada, a veces no me hallo y sé que puedo salir muy horrible en una foto, yo jamás te la voy a negar”, comenzó diciendo.

Enseguida, hizo una petición especial: “Sí hay algo que quiero pedirte y es que no me toques la barriga, por favor, lo que yo siento en ese momento es muy cercano, para no ofender a nadie, a una violación. No me gusta, me da una sensación terrible, yo soy muy consiente que casi nadie lo va a hacer desde la maldad, sino más bien desde el amor, pero es que es algo que yo no soporto. Por favor respétame en este momento tan íntimo, no me vayas a funar, pero prefiero decirlo así”, dijo.

I completely understand what she’s saying but her comparison is a little extreme and who the hell is going up to a pregnant woman and touching their stomach without their consent ? WTF 😳 https://t.co/tmZRMLjxni — Drea_👾 (@Cordovaax3) March 29, 2026

Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos internautas apoyaron su postura, mientras que otros la criticaron. “No entiendo el por qué les cuesta tanto entender esto, no le toquen la barriga a una persona embarazada a menos que ella se lo pida”, “No veo la necesidad de que le estén topando en su panza”, “tiene toda la razón”, “qué mala maña”, “la gente debe aprender a respetar”.