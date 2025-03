Isabella Santodomingo entregó detalles sobre su pérdida de audición ¿Tiene solución?

Isabella Santodomingo es una mujer reconocida por sus múltiples facetas, entre las que destacan las de escritora, actriz y presentadora. Sin embargo, lejos de su vida profesional, la barranquillera enfrenta una serie de dificultades sobre las que habló en una reciente entrevista con Vea.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Isabella Santodomingo y un viaje que le cambió la vida

A finales de 2023, la también locutora se fue de viaje con un grupo de amigos para Costa Careyes, en México, con la intención de disfrutar de las paradisiacas playas del lugar. No obstante, la experiencia que dejaron estas vacaciones fue otra muy diferente a la que se esperaba.

“Estábamos ahí en el mar, cuando vi que venía una ola y la salté, como hace uno normalmente, pero luego volteo a mirar de nuevo y me percato de que viene una ola mucho más grande, y esa no la alcanzo a saltar. La ola me revolcó por la arena como a una orca encallada y ahí es donde comienza el dolor más horrible del mundo”, explicó Isabella Santodomingo, quien sufrió un desgarro en la membrana timpánica (también conocido como rotura de tímpano) en su oído izquierdo.

De inmediato, la mujer de 56 años fue llevada al puesto de salud de Costa Careyes, donde fue atendida de forma transitoria, teniendo en cuenta que allí no contaban con los especialistas necesarios para tratar el problema.

“Me tocaron dos horas en carro desde Careyes hasta el aeropuerto más cercano, luego tuve que volar por otro par de horas hasta Ciudad de México, donde tomé un vuelo a Miami y de ahí hasta Bogotá; y yo con mi oído todo el tiempo mal. Por eso, apenas llegué a Bogotá me hice ver por alguien, pero cometí el grave error de ir a donde un otorrino que posó de otólogo —que es muy diferente, ojo con eso— y él tomó la malísima decisión de operarme por la parte de atrás de la oreja y, además, ampliarme el conducto. Sin embargo, luego de eso me entero de que a cualquier persona que le hagan esa intervención se le va a cerrar el conducto, pues es tan pequeño que cicatriza y se cierra", comentó Isabella Santodomingo en su charla con Vea.

Estas fueron algunas de las imágenes que Isabella Santodomingo compartió tras su primera operación. "Me despegaron la oreja", dijo en aquella ocasión. Fotografía por: Instagram Isabella Santodomingo

No te pierdas: Desde cuidador de carros, hasta mesero. Estos fueron los trabajos de Robinson Díaz antes de ser actor

“Este señor hizo eso y me cambió la vida. No voy a decir que me la dañó porque, a pesar de que ahora soy menos sociable, me he vuelto más introspectiva y productiva. He escrito dos libros en dos años y estoy de gira por el mundo con mi obra”, agregó.

¿La pérdida de audición de Isabella Santodomingo tiene cura?

Después de varias intervenciones quirúrgicas durante poco más de un año, la atlanticense no ha encontrado solución a sus problemas de audición. Razón por la que, según ella, solo le queda una opción.

“Ya llevo cuatro cirugías y creo que la única solución es un implante coclear con el que te ayudan a recuperar la audición. He llorado lo que no te imaginas porque es que yo sí tengo audición, el problema es que tengo el oído tapado... entonces es un poco frustrante, pero es una solución y estoy dispuesta a tomarla”, expresó en su conversación con Vea.

Teniendo en cuenta que Isabella Santodomingo regresó a los escenarios con su obra Los caballeros las prefieren brutas, basada en el bestseller que publicó en 2004, le preguntamos cómo ha hecho con sus problemas de salud para presentarse en vivo.

“Me han pasado varias cosas. En enero, por ejemplo, me invitaron de nuevo a Miami y, en medio de la obra, me quedé en blanco porque empecé a sentir un pitido en el oído. Por unos segundos me concentré en eso y como que se me olvidó que estaba en vivo. Menos mal ya son 20 años de este libro y me he presentado varias veces, entonces pude sortearlo. Fue un momento de angustia, pero por fortuna lo saqué adelante (...) A veces siento como grillitos, pero ahí me voy adaptando y cada vez cojo más fuerza y soy más descarada”, concluyó la artista, quien se presentará en Bogotá y Barranquilla los próximos 3 y 4 de abril, respectivamente.