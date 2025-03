¿Isabella Santodomingo le cerró las puertas al amor? Esto dijo sobre su soltería

Isabella Santodomingo es una mujer que, a lo largo de su carrera, ha defendido la postura de no contraer matrimonio porque considera que vive plena y en calma sin necesidad de tener una pareja a su lado.

Ahora que la barranquillera cumplió 57 años y permanece soltera desde hace tiempo, hay quienes consideran que ya le cerró las puertas al amor de forma definitiva. Sin embargo, en una entrevista que concedió a Vea recientemente, la actriz y presentadora resolvió esta y otras dudas.

¿Isabella Santodomingo se niega a encontrar el amor?

Como parte de la gira de medios con la que promociona el regreso de Los caballeros las prefieren brutas y conmemora los 20 años de esta obra, la también escritora abrió las puertas de su intimidad y aseguró que lleva más de 2 años soltera. Durante esta etapa, según ella, ha vuelto a gozar de una “relajación y tranquilidad absoluta”.

“No es que le tenga las puertas cerradas al amor, sino que a esta edad uno se vuelve más selectivo ¿Saben por qué?, porque uno descubre que estar solo está bien y yo eso lo descubrí hace muchísimo tiempo. Por eso, cuando la gente me pregunta ‘¿A ti no te preocupa que con tu discurso los hombres no se te acerquen?‘, yo quedo como... Pero si es que yo he tenido muchas relaciones en las que he querido y me han querido mucho. Sin embargo, yo no quiero terminar mi vida al lado de alguien que no disfrute la persona que soy yo porque siento que tengo muchas cosas qué ofrecer", comentó Isabella Santodomingo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Y no es que esté desesperada buscando compañía. Por el contrario, yo pienso que, después de que uno se divorcia le pasa como los hijos, si tienes uno y a los diez años te proponen tener otro, como que tú lo piensas dos veces. Lo mismo pasa con las relaciones, si tú pasas el umbral de los 5 años separada y descubres las bondades de la soledad, que puedes hacer lo que te dé la gana, va a ser más complicado. Yo, desde hace 20 años, he considerado terminar mi vida sola porque siento que me conviene y porque me gusta estar conmigo misma”, agregó en su entrevista con Vea.