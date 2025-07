Isabella Santodomingo recordó sus diferencias con Danna García: “No me quería”

Isabella Santodomingo y Danna García compartieron set en varias producciones de la televisión colombiana, entre ellas la recordada telenovela ‘Perro amor’. Años después, Santodomingo reveló que durante esas grabaciones descubrió que la relación entre ambas no era tan cercana como ella pensaba.

¿Qué pasó entre Isabella Santodomingo y Danna García?

En entrevista con el periodista Carlos Ochoa, la actriz recordó que, aunque admiraba profundamente el trabajo de García, las cosas no fluyeron como esperaba cuando compartieron escena en Perro amor. Isabella relató que la distancia surgió, en parte, por la diferencia entre los personajes que interpretaban, algo que, según ella, pudo incomodar a su colega.

La también escritora y presentadora explicó que su personaje era el de una mujer adinerada, atrevida y con un toque de sarcasmo, mientras que el de Danna García representaba a una joven humilde que llegaba del campo. Este contraste, sumado a la atención que los medios comenzaron a darle a su rol, habría despertado tensiones que Isabella Santodomingo asegura nunca llegó a comprender del todo.

Un episodio clave ocurrió durante un evento de prensa con Julio Sánchez Cristo. Inicialmente, la idea era que los protagonistas fueran entrevistados, pero al llegar, el periodista expresó su interés particular por conversar con Isabella, argumentando que su personaje era el eje de la historia. Esto, según ella, marcó un antes y un después en la forma en que los reflectores se enfocaron sobre su trabajo.

“Tenían que ir los dos protagonistas y estábamos en un teatro en Usaquén, casi todo el elenco periodistas, etc. Se llevaro a Danna y a Julián Arango porque Julio los quería entrevistar, él era lo más importante del país. Cuando llegaron allá, Julio Sánchez dijo: ‘Yo necesito entrevistar es a Isabella, porque el personaje de esta telenovela es Isabella Santodomingo’, pero no fui yo. De ahí en adelante empezaron a darle mucho bombo a mi personaje, de hecho, hicieron un artículo divino que habla de los perros, y yo salía con el perro Julián, ella no salía en ninguna parte”, explicó.

A pesar de las diferencias que surgieron en ese momento, Isabella Santodomingo aclaró que su admiración por Danna siempre fue genuina. Como prueba, recordó que cuando escribió la serie Victoria, pensó específicamente en García para el papel principal y fue ella misma quien la propuso como protagonista. Con el paso del tiempo, asegura, entendió que el éxito o la atención que pueda recibir un personaje no siempre depende del actor, sino de muchos factores alrededor de la producción.

“Tenía problemas con Danna García; no me quería mucho, y rarísimo porque yo amaba el trabajo de Danna. Para la serie ‘Victoria’ yo personalmente escogí a Danna, dije: ‘Esta fue una historia que escribí pensando en Dana García’ (...) Yo creo que eso generó choques que yo no entendí, la verdad porque, al contrario, yo creé una serie pensando en Danna García, la escogí para que fuera la protagonista de mi primera serie que escribí que se llamó ‘Victoria’”, concluyó.