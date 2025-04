J Balvin aclaró las dudas sobre su amistad con Bad Bunny: “Hubo un momento bonito”

J Balvin y Bad Bunny se convirtieron en una de las duplas que más exitosas de la última década en la industria del reguetón. Sin embargo, luego de su colaboración en el álbum OASIS (2019), se especula que la amistad entre ambos artistas llegó a su final.

Esta versión tomó fuerza en octubre de 2023 con la publicación de Thunder y Ligthting, canción en la que ‘El conejo malo’ dedicó una de sus barras a ‘El niño de Medellín’.

Tras varios años de rumores, J Balvin habló por primera vez sobre su amistad con Bad Bunny y dejó en claro cómo es su relación actual.

¿J Balvin y Bad Bunny siguen siendo amigos?

La amistad entre ambos artistas surgió gracias a DJ Luian, quien descubrió el talento del puertorriqueño y era muy amigo cercano del colombiano. Un día el productor los presentó y el intérprete de Yo perreo sola demostró su admiración hacia su colega.

“Me estaba reuniendo con Benito y fue realmente hermoso cuando lo conocí. Me habló de cómo le gustaba ‘Snapchat’, una canción mía del álbum ‘Energía’. Me dijo: ‘Maldición, me encanta ese tema’”, aseguró J Balvin a la revista Complex, hace varios años, sobre el inicio de su amistad con Bad Bunny.

Ahora, en una nueva entrevista que concedió recientemente a una emisora de Nueva York, el reguetonero paisa aclaró las dudas sobre si esta amistad llegó a su final o no.

"¿Qué pasó en esa amistad tan bonita? ¿Fue la fama que los separó?”, preguntó uno de los locutores de La Mega 97.9 FM, a lo que J Balvin contestó: “No, yo no creo, cada quien tiene sus momentos donde se debe enfocar en lo suyo. La verdad no tengo nada en contra de Benito (Bad Bunny). Hubo un momento muy bonito en el que creamos el ‘OASIS Team’, un álbum brutal, muy chimba e histórico, pues nunca se había juntado un colombiano con un puertorriqueño para un proyecto así. Además, yo siempre celebro el éxito de Benito”.

“No, no hablamos. Sin embargo, yo creo que, seguramente, cuando nos veamos la vibra va a estar cabrona. Pero ahorita no hay motivos”, concluyó al respecto.

Bad Bunny y J Balvin: estas fueron algunas de sus colaboraciones

En 2017 estrenaron Si tu novio te deja sola, su primera colaboración musical. El lanzamiento lo hicieron en plena gala de los Billboard Latin Music Awards, siendo esta la primera vez que ‘El Conejo Malo’ participó en el evento. Motivo por el cual dedicó un mensaje a su colega en plena gala: “Respeta y admira lo que hago, y le gusta mi trabajo. Por eso para mí es un honor trabajar con un artista de este calibre”.

A mediados de 2019, J Balvin y Bad Bunny volvieron a trabajar juntos. Esta vez en OASIS, álbum que incluye 8 canciones. Mojaita, La canción, Un peso y Qué pretendes, fueron algunos de los temas más escuchados de este proyecto.