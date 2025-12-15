J Balvin anuncia nuevos conciertos en Colombia: ¿Cuándo y en qué ciudades?

El espectáculo ‘Ciudad Primavera’, que J Balvin presentó en Medellín el 29 de noviembre y Bogotá este sábado 13 de diciembre, se convertirá oficialmente en una gira nacional que recorrerá varias ciudades de Colombia entre marzo y mayo de 2026. Así lo anunció el intérprete de Mi gente a través de sus redes sociales:

“Lo que nació en casa ahora es en toda Colombia. Es un amor que no se explica… se siente. CIUDAD PRIMAVERA TOUR COLOMBIA 🌼 2026. Nos vemos muy pronto, familia. Los amo, Jose”, escribió.

Fechas para los conciertos de J Balvin

El tour visitará seis ciudades y mantendrá el formato 360 grados en cinco de ellas, adaptando su montaje a las características de cada escenario. El concepto de Ciudad Primavera se centra en las flores como símbolo de gratitud, crecimiento y renovación, una idea que se mantendrá en todas las presentaciones anunciadas. Las fechas confirmadas del tour en Colombia son:

Cali, el 21 de marzo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero

Cúcuta, el 11 de abril en el Estadio General Santander

Bucaramanga, el 18 de abril en el Estadio Américo Montanini

Barranquilla, el 1 de mayo en el Estadio Romelio Martínez

Valledupar, el 2 de mayo en el Parque de la Leyenda Vallenata, como parte del Festival de la Leyenda Vallenata

Cartagena, el 9 de mayo en el Estadio Olímpico Jaime Morón León.

Tras el éxito en sus shows de Medellín y Bogotá, el paisa abrió nuevas fechas en algunas de las principales ciudades del país. Fotografía por: Cortesía

El anuncio realizado por el artista está acompañado de un video que recopila fragmentos de los conciertos ya realizados. En el caso de Valledupar, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata se encargará de comunicar los detalles del espectáculo, que contará con un escenario adaptado a los requerimientos técnicos del festival.