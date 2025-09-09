J Balvin, de fiesta con Rosalía, J Quiles y Carlos Alcaraz en Nueva York

La victoria de Carlos Alcaraz en el US Open no solo se vivió en las canchas de Flushing Meadows. Tras conquistar su sexto título de Grand Slam, el tenista español desató una celebración que se extendió hasta altas horas de la madrugada en Nueva York y que reunió a grandes nombres del deporte, la música y el espectáculo, como los de J Balvin y Rosalía.

Así fue la fiesta de Carlos Alcaraz en la que estuvo J Balvin

El festejo comenzó de manera clásica en los vestuarios del estadio, donde Alcaraz y su equipo descorcharon botellas de champán y bañaron la sala en espuma. Sin embargo, lo que realmente atrajo la atención fue lo que vino después: una noche de lujo y ritmo latino que lo vinculó con artistas de talla mundial.

Tras la ceremonia de premiación, Carlos Alcaraz se dirigió al exclusivo club privado Chez Margaux, ubicado en el Meatpacking District y dirigido por el reconocido chef Jean-Georges Vongerichten. Allí compartió una cena íntima con familiares, entrenadores y amigos, disfrutando de un ambiente más reservado antes de lanzarse a la pista de baile.

La velada dio un giro cuando el campeón y sus acompañantes se trasladaron a Amber Room, una de las discotecas más concurridas de Manhattan. Coincidiendo con la semana de los MTV VMAs, el lugar estaba repleto de celebridades. En ese escenario, Alcaraz fue recibido por J Balvin, quien compartió en sus redes algunos momentos de la fiesta y no dudó en sumarse al ambiente festivo.

Según medios internacionales, también se dejaron ver en la celebración artistas como Rosalía, Justin Quiles y Lenny Tavárez. Además, figuras de Hollywood como Jamie Foxx, Jessica Alba y Kevin Hart pasaron por el club durante la noche, lo que convirtió el evento en uno de los encuentros más comentados en la ciudad.

La presencia de J Balvin fue uno de los puntos más destacados del festejo. El reguetonero colombiano animó la celebración con música y bailes que se mezclaron con la euforia del campeón. Alcaraz, conocido por su carácter cercano y alegre, no dudó en dejarse llevar por el ritmo, mostrando que también sabe disfrutar fuera de la cancha.