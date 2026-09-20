J Balvin dedicó mensaje de cumpleaños a su ex Valentina Ferrer y generó debate en redes

J Balvin volvió a llamar la atención en redes sociales por un gesto dirigido a Valentina Ferrer, su expareja y madre de su hijo Río. El cantante publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías de la modelo, con imágenes de distintas etapas de su vida, y le dedicó un mensaje de cumpleaños en el que destacó sus cualidades personales y el papel que desempeña como madre. La publicación se conoció el sábado 19 de septiembre, apenas tres días después de que la pareja confirmara el final de su relación.

El detalle que llamó la atención de los usuarios es que el colombiano no se limitó a dejarle un comentario o una felicitación en alguna publicación de la argentina, sino que utilizó su propio perfil para dedicarle un homenaje. La decisión ocurrió en medio de la conversación pública sobre la ruptura de una pareja que mantuvo una relación durante varios años y tiene un hijo en común, lo que generó un amplio debate en redes sociales.

¿Qué le escribió J Balvin a Valentina Ferrer por su cumpleaños?

El mensaje de comenzó con una expresión de reconocimiento hacia la modelo, a quien José Osorio Balvin se refirió de manera cercana como “Vale”. En sus palabras, resaltó aspectos de su personalidad y la importancia que tiene para las personas que la rodean.

“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”.

A través de estas palabras, J Balvin centró la felicitación en la personalidad de Valentina Ferrer y en el valor que le atribuye como mujer. El carrusel que acompañó la publicación incluyó fotografías de la Miss Argentina 2014 desde niña, así como recuerdos de diferentes momentos de su vida y de la familia que construyeron durante su relación.

Otro de los aspectos más destacados de la dedicatoria fue la referencia a Río, el hijo que tienen en común y que nació en junio de 2021. El reguetonero paisa aprovechó el cumpleaños de su expareja para agradecerle por la familia que construyeron y expresar su admiración por su maternidad.

“Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”. J Balvin a Valentina Ferrer.

La dedicatoria también incluyó una reflexión sobre las personas que merecen reconocimiento por lo que son, más allá de sus acciones. El cantante utilizó la imagen de las flores para expresar su afecto y dedicarle un deseo especial en su cumpleaños:

“Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale”.

La publicación generó distintas reacciones entre los usuarios, especialmente porque llegó pocos días después de que la pareja confirmara su separación. Mientras algunos cuestionaron que J Balvin le dedicara este mensaje en medio de la ruptura, otros destacaron las palabras de reconocimiento hacia Valentina Ferrer y la importancia que el cantante le dio a su papel como madre de Río. El gesto también despertó especulaciones sobre una posible reconciliación, aunque la dedicatoria, por sí sola, no confirma que ambos hayan retomado su relación.

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