J Balvin, el niño de Medellín que conquistó el mundo: “Mucho más fuerte que antes”

Álvaro José Osorio Balvin trae su primavera a Bogotá. Es una cita que se concertó hace años y que reúne toda una historia de luchas de un joven que a pesar de las puertas cerradas y del escepticismo acerca de su propuesta innovadora, nunca cedió. En esta primavera está recogiendo el fruto del trabajo para compartirlo con aquellos que le creyeron desde el principio, con los que se identificaron con él durante este camino artístico y con los que disfrutan a rabiar con cada uno de sus temas.
Por fin se cumple el sueño de volver a cantar en Bogotá, ¿qué se siente?
“Muy feliz, mucha presión generalmente, yo mismo me pongo la presión, soy experto en presionarme. Muy feliz, muy agradecido de regresarle un poco de tantas bendiciones que me ha dado Colombia, especialmente Bogotá, porque no tengo como pagarles, pero sí darlo todo para que se vayan con una experiencia única”.
¿Cómo ha cambiado este “niño de Medellín” que se presentó por última vez en Bogotá sin saber toda esa locura que iba a pasar con su carrera y con su vida?
“A veces miro para atrás y digo ‘así de difícil fue y seguirá siendo, porque es una carrera con mucha presión’, pero a ese niño me gustaría hablarle y decirle: ‘felicidades por el aguante, la paciencia y la resiliencia’.
Ese “niño”, que, según sus palabras, “no tenía miedo de soñar” y que todo lo imposible lo veía posible, le dejó muchas lecciones y le entregó herramientas a la hora de posicionar el género urbano. Lo convirtió en pionero y en líder de muchas luchas, pero también hoy, precisamente esa condición le permite algunas concesiones. Jose las resume en una frase: “La licencia de disfrutarme hoy en día sin expectativas eso da mucha libertad”.
La vida cambió mucho, tiene ritmo de trabajo frenético, vive en una ciudad que no descansa, pero logró un lugar tranquilo. “Sí, como un espacio totalmente zen, cuando paso mi tiempo libre, son espacios que son casi que espirituales. Para mí, donde yo vivo es un templo”, donde solo permanecen sus grandes afectos, “solamente es un templo sagrado con mi esposa, mi hijo, mi familia, la familia de Valentina y mi círculo cerrado obviamente, que sé que viven por mí”.
Si le pregunto en qué momento sitúa su carrera y su vida, ¿qué me dice?
“Yo me siento en uno de los momentos más plenos. Plenitud no quiere decir nunca perfección y nunca decir que todo está bien, porque realmente no es así, pero hay un equilibrio donde no me engaño a mí mismo, donde sé quién soy, donde sé lo que puedo ser como ser humano y lo que puedo dar. Es un momento muy honesto, la verdad, con muchos errores y con muchos defectos y con dudas también y con inseguridades, pero a pesar de eso, mucho más fuerte que antes”.
J Balvin habla de la palabra que lo liberó
Siempre directo a la hora de hablar de sus puntos de vista, el artista se refirió a la expresión que lo volvió fanático porque lo alivió en muchas situaciones.
¿A qué lo obligaron o que le tocó hacer, que ahora ya no permite?
“Aprendí a decir ‘No’ y se jodió, sin explicación. Cuando es un familiar o un amigo le explicaré, si siento, pero el ‘no’ libera. Creo que ya no soy ni esclavo de la fama ni esclavo del ‘sí’. Soy fiel campeón del ‘no’, fan del ‘no’, me ahorra muchos dolores de cabeza, me permite ser más libre de lo que soy”.
¿Y cómo llegó a decirlo?
“Alrededor de mucho gringo. Los gringos saben decir mucho ‘no’, y lo fui aprendiendo a medida que fui trabajando con ellos. Yo decía, ‘pero ¿por qué no? ¿por qué sí?’ Entonces digo tienen razón, o sea, si me invitan a un lugar y no quiero ir (digo) ‘no, gracias’ . ¿Pero por qué? Porque no, y eso no quiere ser que uno sea déspota, o un tipo engreído, es simplemente poder tener la libertad de decir ‘No quiero’”.
Jose, con su intenso ritmo de trabajo, aprovechaba los pequeños descansos que le daban las giras, los shows, las entrevistas o las grabaciones para dormir un poco. Anhelaba esos momentos que lo ‘nivelaban’ y siempre le faltaba un poquito más. Ahora esa condición cambió, y a la pregunta de si todavía le gusta dormir tanto respondió con su tono característico: “No al revés, yo no duermo nada, lo que quiero ahorita es seguir disfrutando la música, como cuando era un niño, un chamaquito, como dicen los boris (boricuas), a seguir apoyando todas las nuevas generaciones en que yo pueda, juntarme con todos los artistas que no tienen que ser grandes ni conocidos, porque siempre ha sido una de mis pasiones, como encontrar gente antes de que se peguen o que yo digo ‘qué cool esta gente’, o que ya están pegados en un lugar, pero que uno dice ‘si mi plataforma le puede ayudar a que de pronto lo conozcan en otros lados, pues lo voy a hacer y sin pedir nada a cambio. Todo eso me gusta mucho”.
J Balvin y la moda: “Siempre ando rodeado de gente que me inspire”
Es habitual verlo en las grandes pasarelas del mundo, llevando vestuario de diseñador, mostrando tendencias y creándolas también. La moda lo apasiona. “Igual que la música. Ambas son ambas son arte y son expresión. Vos podés hacer un tema de trap que más oscuro y más como cemento, calle y te podés vestir de una manera que estás diciendo lo mismo que una canción. Puede ser una canción muy tropical y ya sé cómo puedo expresarlo si me he visto con un poco de color. La música y la moda siempre han estado estrictamente conectadas durante toda la historia. En mi caso yo soy como mucho más abierto en si mañana me quiero poner un traje, me quiero poner una falda larga o corta, que no lo he vuelto a hacer, pero me las puse, porque me siento cómodo con ello y me siento bien con lo que me pongo. Hoy en día ando más sobrio, ando más de traje, pero mañana puedo estar con la gorra pa atrás y una cadena y una camiseta que me llega hasta los tobillos. Todo es cuestión de cómo se siente uno y ya, cómodo, sin verse disfrazado”.
Podemos llegar a verlo un día como Pharrell Williams…
“Siempre he tenido el sueño de ser un director creativo de una casa como Louis Vuitton. Me mantengo rodeado de diseñadores que amo. Siempre ando rodeado de gente que me inspire. Siempre ando buscando gente que sepa más que yo. Siempre soy curioso en qué puedo aprender, qué me puede enseñar esa persona, qué me puede enseñar aquel, este mundo de los negocios cómo funciona - porque me encantan los negocios- cómo funciona la industria del café, cómo funciona la industria de los chocolates, cómo funciona la industria automotriz, la industria textil, el hospitality, que ahora hago parte de elcielo Hospitality Group, que es hotel y restaurante. Siempre estoy muy interesado en saber. Cuando como algo quiero saber qué pasa en el cuerpo y le digo a mi entrenador, ‘vení, si me como esto qué pasa en el cuerpo como que soy muy curioso, y eso permite que me disfrute mucho más la vida”.