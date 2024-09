J Balvin, en búsqueda de la mujer que tiene tatuada en un brazo. Esta es la historia

Una particular anécdota reveló J Balvin en días recientes a sus millones de seguidores, a quienes les contó la historia de uno de sus tatuajes y por qué está en búsqueda de la mujer que lleva allí ilustrada.

Seguir leyendo: Belinda sufrió aparatosa caída en la pasarela de la Semana de la Moda de París

La mujer que J Balvin se tatuó sin conocer

A través de una entrevista que concedió a GQ México, el reguetonero paisa habló sobre varios aspectos de su vida personal, entre esos el deseo que tiene de encontrar a la protagonista del que calificó como su “tatuaje más random”.

“Aquí tengo una mujer que no sé quién es, un día la vi en Google y me pareció una mujer muy hermosa y me la tatué. Siempre ha querido saber quién es esta mujer, porque he buscado la foto y no la volví a encontrar, alguien que me encuentre una mujer idéntica”, comentó J Balvin, al tiempo que señaló su brazo derecho y mostró la imagen en cuestión.

No te pierdas: Alejandro Estrada recordó el día en que terminó con Nataly Umaña en televisión nacional

La confesión de J Balvin hizo eco por medio de redes sociales, en las que su comunidad de seguidores comenzó las labores para encontrar a esta mujer; mientras que otros aprovecharon para bromear y nombrar a reconocidos personajes por el supuesto parecido que tienen a la persona que busca el intérprete de Ginza.

¿Cómo enamoró J Balvin a la mamá de su hijo Río?

En una conversación que Valentina Ferrer concedió a Vanity Fair en marzo pasado, la modelo y actriz argentina habló sobre su relación amorosa y contó qué fue lo que la enamoró del colombiano, al que calificó como “un niño cariñoso y dulce”.

Vea también: Amigo de Mauricio Leal dijo que se le apareció en sueños y le hizo inesperada revelación

“Cuando lo conocí, algo que me encantó de él fue su lado de niño. Tiene un corazón impresionante y ese lado de niño que me enamoró (...) Él entra a casa y yo siempre digo que hay un ‘swift’ y pasa de J Balvin a Jose (...) Somos un equipo y una familia que nos apoyamos mutuamente. Siento que estos años han sido un aprendizaje de ser novios a ser papás, familia y ha sido muy lindo”, comentó la pareja de J Balvin.