J Balvin en Medellín: fecha, boletería, ‘setlist’ y todo lo que debe saber del concierto

Medellín se prepara para recibir a J Balvin, uno de sus hijos más ilustres, quien regresa a su ciudad natal después de seis años. El artista, conocido por llevar el nombre de Medellín, Colombia y Latinoamérica a lo más alto, ofrecerá un espectáculo único titulado Made in Medellín - Ciudad Primavera.

Según el famoso reguetonero, esta será una experiencia inmersiva en su universo musical y creativo, un homenaje a la ciudad que lo vio nacer y crecer como artista.

¿Cuándo y dónde es el concierto de J Balvin en Medellín?

La cita será el próximo 29 de noviembre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot, donde en 2019 presentó su espectáculo El niño de Medellín.

“Medellín me dio la bendición de ser lo que soy; lo mínimo es regresarle todas las glorias que me ha dado mi ciudad”, expresó J Balvin, quien advirtió también que ha preparado un despliegue artístico innovador y disruptivo para su próximo show en ‘la ciudad de la eterna primavera’.

Anuncio del concierto de J Balvin en Medellín. Fotografía por: Cortesía: Diomar García Eventos y Siete Entertainment

Boletería para el concierto de J Balvin en Medellín

Las entradas para Made in Medellín - Ciudad Primavera estarán disponibles en tuboleta.com. La preventa exclusiva, para clientes con tarjetas Bancolombia, comenzará el lunes 31 de marzo a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta el jueves 3 de abril a las 10:00 a.m., o hasta agotar existencias. Durante esta preventa, los clientes podrán adquirir hasta 10 boletas para palcos y hasta 4 boletas para otras localidades por cada tarjeta Bancolombia.

La venta general de boletas iniciará el 3 de abril a las 10:00 a.m. Se espera una alta demanda, por lo que se recomienda a los interesados estar atentos y asegurar sus entradas con anticipación.

‘Setlist’ del concierto de J Balvin en Medellín

A pesar de que la lista de canciones no ha sido publicada en su totalidad, los organizadores del evento dieron a conocer que ‘El niño de Medellín’ deleitará a su público con clásicos como Tranquila, 6 AM, Ay Vamos, Ginza, Safari, Machika, Mi Gente, La Canción, Rojo, Morado, entre otros éxitos que han consolidado al paisa como uno de los máximos referentes latinos en la escena global.

De acuerdo con J Balvin, su concierto en Medellín no solo representa un evento musical, sino también un tributo a la ciudad que lo ha apoyado desde sus inicios. En ese contexto, será una fiesta, un agradecimiento y una celebración de todo lo que Medellín ha significado para el artista.