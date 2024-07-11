J Balvin envió emotivo mensaje a Venezuela durante su concierto en las Fiestas de San Pedro

J Balvin fue uno de los artistas principales de La Combinación Perfecta 7, el megaconcierto realizado en Neiva como parte de la programación de las tradicionales Fiestas de San Pedro. Durante cerca de tres horas de espectáculo, el paisa interpretó algunos de los mayores éxitos de su carrera ante miles de asistentes que acompañaron la jornada hasta la madrugada.

En medio del show, cuando la presentación avanzaba aproximadamente por la mitad, el artista hizo una pausa para referirse a la difícil situación que atraviesa Venezuela tras los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio, una tragedia que ha dejado miles de víctimas y mantiene al país en una compleja emergencia humanitaria. Sus palabras fueron recibidas con aplausos por el público presente.

¿Qué dijo J Balvin sobre los terremotos en Venezuela?

Antes de continuar con el concierto, ‘El Niño de Medellín’ dedicó unos minutos para enviar un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por la catástrofe.

“Esta noche quiero aprovechar para enviar un mensaje a Venezuela, a nuestros hermanos que han estado sufriendo mucho por cuenta de los terremotos que allí ocurrieron”, comentó el reconocido cantante.

De igual manera, J Balvin hizo referencia a su experiencia como padre al expresar empatía con quienes perdieron familiares durante la emergencia.

“Yo soy padre de familia y no podría vivir sin mi hijo, así que de verdad lamento mucho la situación que están atravesando con la pérdida de tantas personas, de tantos seres queridos”, expresó el artista de 41 años.

Finalmente, J Balvin cerró su intervención con un mensaje de esperanza dirigido al pueblo venezolano: “Nosotros los colombianos somos hermanos de esa tierra y le mandamos buena energía. Esperamos que pronto estas situaciones difíciles dejen de azotar al pueblo venezolano para que vuelvan a la abundancia y a la normalidad”.

Fotografía por: Cortesía

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con pocos segundos de diferencia el 24 de junio, provocaron el colapso de miles de edificaciones, especialmente en el estado de La Guaira y otras zonas del norte del país.

De acuerdo con los reportes más recientes, el balance supera los 1.700 fallecidos, deja más de 5.000 personas heridas, cerca de 16.000 desplazados y decenas de miles de desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda y asistencia humanitaria.

Organismos internacionales han advertido además sobre el riesgo de una crisis sanitaria debido a los daños en hospitales, la interrupción de servicios básicos y la necesidad urgente de alimentos, agua potable y refugios para los afectados.

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