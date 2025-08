J Balvin: “Me siento seguro de lo que hago”

José Álvaro Osorio Balvin es y será para siempre ‘el niño de Medellín’. Hoy, con 40 años y una trayectoria artística que lo hace uno de los referentes más importantes de la música urbana en el mundo, sigue sorprendiendo a sus seguidores y sorprendiéndose a si mismo. Mientras prepara sus conciertos en Medellín, el 29 de noviembre, y en Bogotá, el 13 de diciembre, lanzó de ‘Mixteip’, un compilado de 10 temas con el que regresó a sus raíces y dio pinceladas de lo que trae el futuro.

“Pues el mixtape siempre, en la historia de la música, es la elección de canciones que a ti te gustan mucho y que las quieres compartir con el público. No es un álbum exactamente, es como un abrebocas de lo que viene más adelante, canciones que tenía guardadas no hace mucho, la única que tenía de hace rato es la de Gilberto (Santarrosa), que la había grabado casi 2 años atrás. El resto las grabé, no sé, en los últimos 6 meses, que me gustan mucho, que no quería dejar esperar a que salga un álbum a fin de año para el próximo año, y dije, ‘hay que sacarlas ya’, entonces por eso como que no avisamos con un mes de anticipación”.

J Balvin cantará en Medellín el 29 de noviembre y en Bogotá, el 13 de diciembre. Fotografía por: Ricardo_Beas

“Ese espíritu de innovar nunca se pierde”

J Balvin, pareja de Valentina Ferrer y padre de Rio, se tomó su tiempo para escoger el material que quería brindarle a su público, pero no quería esperar mucho para que lo disfrutaran. Se dejó aconsejar y sintió que era el tiempo perfecto.

¿Cómo hizo esta selección, por qué es difícil escoger entre las muchas que le gustan a un artista?

“Sí, claro, pero creo que esas eran las más concisas en decir, como en diferentes sabores, colores y estilos. Y eso fue, como que no quiero que una se parezca a la otra y estas diez canciones que me encantan, las vamos a poner ahí“.

¿Qué quiere mostrar con este compilado?

“Es mostrar la versatilidad, no, como que me gusta montarme en un trap, me puedo montar en una salsa, me puedo montar en un reguetón de los viejos, en un reguetón más moderno, como que me gusta navegar en diferentes áreas”.

En ‘Misterio’, uno de los temas incluidos, se mete de lleno a la salsa

“Soy súper fanático de Gilberto, toda mi juventud lo he escuchado, sigo siendo fanático y que él haya aceptado estar en la canción sin dudarlo ni un segundo, para mí es un honor. Creo que es una de las grandes, como medallas que tengo para mi corazón, porque es un artista que marcó mi juventud y especialmente con el mundo de la salsa”.

¿Qué descubrió en el proceso de ‘armar’ ‘Mixteip’? ¿algo que quiere hacer o que ya de pronto ya no le suena más?

“Descubrí realmente que somos versátiles, que podemos estar en diferentes sonidos y creo que eso como que no lo descubrí, pero como que me recordó que ‘Ah, verdad que podemos estar en diferentes géneros’, y nos ha ido muy bien en diferentes géneros durante toda mi carrera, entonces creo que me recordó esa versatilidad".

Es un hombre de retos. ¿Qué viene en cuanto a propuestas?

“Bueno, hace poco lancé una canción con DJ Snake que se llama ‘90’, me encanta siempre innovar y, sin duda alguna, pues en próximo proyecto que venga será así; me gusta fusionar sonidos de otras culturas y utilizar samples y voces. Ese espíritu de innovar nunca se pierde, porque fue lo que hizo la diferencia”.

Descubrimientos, tranquilidad y más

¿Qué lección de vida le deja este lanzamiento en este momento de su carrera?

“Me siento seguro de lo que hago, siento que no tengo que probarle nada al mundo y me siento como que cero expectante, porque no puedo controlar al público ni a los demás, entonces puedes tener expectativas de lo que tú puedes dar, pero no puedo tenerlas de lo que la gente quiera conectar; entonces, eso me quita mucho peso de encima, la verdad. Es un cambio que tengo en mi vida, es eso, es cuando tiene mucha expectativa se sufre mucho, ¿no? Y es en general, o sea, las expectativas con tus amigos, con la familia, con el mundo. Es mejor sorprenderse, creo que cuando hay mucha expectativa se sufre, cuando no tiene ninguna, todo suma".

Algo que lo haya sorprendido mientras trabajaba en ‘Mixteip’

“La tranquilidad con que tomé un día de lanzamiento. Terminé entrevistas y me fui a caminar por ahí, después me vi con Valentina y celebré tranquilo y ya, todo fluye, en este momento de mi vida todo está sumando“.

¿Cómo logró llegar a ese estado?

“Con 200.000 golpes que tuve en los últimos 3 años, que me enseñaron, que me aterrizaron, que me mostraron que no era inmortal, que no estoy por encima de ningún ser humano, que me recordaron que soy una persona más en este sistema solar.

Un reencuentro lleno de emoción

En alguna oportunidad le pregunté cómo había cambiado el artista y el hombre desde aquella presentación en una discoteca en Medellín cuando arrancaba la carrera.

“Es que sin las discotecas no hubiéramos llegado a los estadios. Cuando llegué a hacer mi primera discoteca es la misma emoción como hacer mi primer estadio, porque siempre estás desbloqueando niveles. Es lo mismo, porque eran mis primeras veces y ahora con este regreso a Colombia, que me causa mucha emoción y me llena de mucha alegría”.

Precisamente, ¿significa ese encuentro con el público colombiano?

“Eso si me tiene expectante y con el corazón a explotar, porque ese ya es un sentimiento que va más allá de la música, no? Es de dónde vengo y el país que me hizo. Sin duda alguna, Medellín es donde nací, pero Bogotá es esa plataforma que me ayudó a explotar a nivel nacional, entonces por ambas tengo un cariño y un respeto que no tienen comparación en ninguna parte del mundo en que me monte, me puedo montar en Coachella, en el Madison Square Garden o el estadio de Los Mets y nunca voy a tener la presión que me causa en Medellín y Bogotá. En unos días estaré de concierto en Tokio y en Osaka, y me apasiona y me alegra, pero lo que me pone a temblar es pensar en Medellín y en Bogotá, y no de una forma de terror, sino me llena de mucha responsabilidad".