J Balvin recordó su conflicto con Residente y reveló nuevos detalles: “Tenía que pasar”

El lanzamiento de la primera colaboración entre J Balvin y Bizarrap, estrenada el pasado 26 de diciembre, no solo llamó la atención por unir a dos figuras clave de la música urbana, sino por el contexto que rodea este encuentro artístico.

La expectativa se disparó debido a la historia que conecta al productor argentino con Residente y, por extensión, con uno de los episodios más tensos en la carrera del cantante colombiano.

Bizarrap fue protagonista en 2022 de una de las sesiones más comentadas de su proyecto musical al unirse con Residente en la BZRP Music Sessions #49, una canción que incluyó una fuerte crítica directa a J Balvin. Desde entonces, la relación entre el artista paisa y el rapero puertorriqueño quedó marcada por este enfrentamiento público.

J Balvin recordó sus diferencias con Residente ¿Ya se reconciliaron?

En medio de ese panorama, ‘El Niño de Medellín’ sorprendió recientemente al referirse al tema con un tono muy distinto al de años anteriores. En una conversación con el creador de contenido Ibai Llanos, el cantante habló por primera vez de forma abierta y reflexiva sobre su conflicto con René Pérez (nombre de pila del boricua), dejando claro que el episodio pertenece al pasado.

De acuerdo con J Balvin, hoy se encuentra en una etapa personal en la que ya no siente la necesidad de competir ni de demostrar superioridad frente a otros artistas:

“Yo creo que todo empieza con perdonarse uno mismo porque cuando uno tiene rencor hacia alguien, ese es un veneno que lo consume uno, uno se está envenenando. Uno puede tener un resentimiento y a la otra persona posiblemente no le importe. Todo empieza por uno, decir: ‘tengo que sacar este dolor, no voy a vivir con ese peso’”.

El colombiano reconoció que durante una parte de su carrera vivió atrapado en la presión por ser el número uno, lo que le generó frustración y desgaste emocional. En ese contexto, recordó la confrontación con Residente como uno de los momentos más difíciles de su recorrido profesional, al punto de admitir que nunca imaginó verse envuelto en “tiraderas” ni polémicas de ese calibre.

“Todo eso me hizo mucho daño, fue muy frustrante”, agregó.

Al ser consultado sobre si hubo una reconciliación directa con el artista puertorriqueño, J Balvin aseguró que la situación está en calma y que no existe rencor. Incluso, afirmó sentir aprecio por Residente, destacando que el perdón comienza por uno mismo y que aferrarse al resentimiento termina siendo un peso innecesario.

“Ya todo pasó, todo está bien (...) me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente”.

Por último, el intérprete de Mi gente reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó ese episodio, señalando que fue una experiencia necesaria para aterrizar, reevaluar prioridades y entender que nadie es “intocable”.

“Veo atrás y digo que de pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas y para darme cuenta de que no soy intocable porque, de pronto, en algún momento me sentí así”, concluyó J Balvin.

