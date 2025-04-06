J Balvin se presentará en los MTV VMAs 2025. Fecha, hora y dónde verlo

El reguetón colombiano volverá a brillar en uno de los escenarios más importantes de la música internacional. J Balvin, considerado uno de los grandes exponentes del género urbano, fue confirmado como parte del cartel de artistas que se presentarán en los MTV Video Music Awards 2025, ceremonia que se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre en el UBS Arena de Nueva York.

El artista paisa no solo ofrecerá un espectáculo cargado de energía, sino que también aprovechará la ocasión para presentar en vivo dos de sus más recientes proyectos musicales. De acuerdo con medios especializados como Teen Vogue y People, Balvin interpretará su tema “Zun Zun”, acompañado por Justin Quiles y Lenny Tavárez, además de estrenar la colaboración “Noventa” junto al productor francés DJ Snake, con quien ya ha trabajado en éxitos globales.

Su participación en la gala se suma a una lista de actuaciones que incluye a figuras como Sabrina Carpenter, Ricky Martin, Busta Rhymes y nuevas revelaciones de la música, lo que promete convertir la velada en una de las más variadas y vibrantes de los últimos años.

La presencia de J Balvin en los VMAs refuerza su lugar como embajador del reguetón en el mundo. No es la primera vez que el colombiano pisa este escenario: ya en ediciones anteriores se ha destacado con actuaciones memorables, llevando el sonido latino a millones de espectadores en Estados Unidos y alrededor del planeta.

¿Dónde ver los MTV VMAs 2025?

Los MTV Video Music Awards 2025 serán transmitidos en vivo a través de MTV, CBS y Paramount+, lo que permitirá a sus seguidores disfrutar de la presentación en tiempo real. Para el público latinoamericano, la cita se perfila como una oportunidad de ver a uno de los suyos representando con fuerza al género urbano en una de las premiaciones más influyentes de la industria musical.

Con su estilo único y su capacidad para reinventarse, J Balvin promete convertir su aparición en los VMAs en un momento inolvidable, donde la música latina volverá a sonar con fuerza en un escenario global.