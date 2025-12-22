J Balvin y Bad Bunny volvieron a cantar juntos: así fue su reconciliación en el escenario

J Balvin y Bad Bunny pusieron fin a las especulaciones sobre su enemistad la noche de este domingo, 21 de diciembre. El colombiano apareció como invitado sorpresa en el último concierto del ‘Conejo Malo’ en el Estadio GNP Seguros, de Ciudad de México, donde interpretaron juntos varios de los éxitos de su álbum colaborativo OASIS (2019).

El origen del distanciamiento entre J Balvin y Bad Bunny

La relación entre ambos artistas se enfrió públicamente en octubre de 2023. En ese momento, Bad Bunny lanzó el tema Thunder y Lightning, en el que incluyó la frase: “Ustedes me han visto con los mismo mientras ustedes son amigos de todo el mundo, como Balvin”.

Aunque J Balvin declaró meses después en una entrevista para La Mega 97.9 FM que no tenía “nada en contra de Benito” y que simplemente estaban enfocados en proyectos distintos, también confirmó en ese momento que ya no hablaban.

“No hablamos. Sin embargo, yo creo que, seguramente, cuando nos veamos la vibra va a estar cabrona”, afirmó ‘El Niño de Medellín’ en aquella ocasión.

La reconciliación de J Balvin y Bad Bunny

Tal y como el colombiano lo predijo, el encuentro presencial terminaría por aclarar los rumores. Durante el show, los reguetoneros compartieron un abrazo en el escenario y dirigieron unas palabras al público confirmando que las diferencias quedaron atrás.

“Y ahora hermano... somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga”, expresó J Balvin a Bunny ante las 66.000 personas que se reunieron para el último show de Bad Bunny en la capital mexicana.

La respuesta del puertorriqueño no se hizo esperar. En sus palabras, dio a entender que las diferencias con el antioqueño se resolvieron hace pocos días, cuando sostuvieron una conversación frente a frente.

“Gracias por esas palabras. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo (...) La gente no sabe, pero nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima y qué bueno que fue aquí en México”, concluyó Bad Bunny en una escena que culminó con un abrazo a J Balvin.

Las reacciones en redes sociales también surgieron de inmediato. Allí, miles de personas destacaron el gesto de los artistas como “noble” y “conmovedor”, así como de “ejemplo a seguir” para aquellos artistas que han enfrentado públicamente sus diferencias.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí